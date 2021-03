Silvia Rita in concerto, «Pronta a rispondere a domande e curiosità»

Dopo l'entusiasmante esperienza della partecipazione alla trasmissione televisiva Mediaset "All Together Now" e il lancio del suo ultimo singolo "Lacùra", la giovane cantautrice coratina Silvia Rita si prepara a riabbracciare i suoi fan, anche solo virtualmente.Un mini concerto in diretta sui suoi canali social, questa sera a partire dalle ore 19.00, per tornare a condividere la musica e anche per tornare ad avere un contatto quanto più diretto possibile con il pubblico.«Sarà l'occasione per rilanciare il singolo "Lacùra", uscito in prima edizione lo scorso dicembre e che oggi ha conquistato l'interesse di una nuova etichetta, la Cdf Records, ma anche per eseguire diversi brani e cover che in tanti mi hanno richiesto attraverso mini sondaggi lanciati nelle ultime settimane su Instagram. - annuncia Silvia Rita - E sarò ben felice di rispondere anche a domande e curiosità in diretta».