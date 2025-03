Sparatoria in piazza Di Vagno, la 20enne ferita è fuori pericolo

È fuori pericolo Simona Bovino, la 20enne rimasta ferita per errore giovedì sera in un agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto nella centralissima piazza Di Vagno, a Corato. La giovane studentessa universitaria, raggiunta da alcuni colpi di pistola fra la gamba e il fianco sinistro e ricoverata al Policlinico di Bari è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico: i medici le hanno asportato la milza. Fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.A farle visita anche il sindaco Corrado De Benedittis: «Le ho portato il saluto e l'abbraccio della sua città - ha scritto sui social -. Appena gli autori del vile agguato saranno arrestati, come auspico, il Comune si costituirà parte civile. Purtroppo c'è un atteggiamento di aperta sfida alle istituzioni, da parte di giovani, in stile Gomorra che ostentano disprezzo per il rispetto della legge».