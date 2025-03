Spari in piazza di Vagno, De Benedittis: «In apprensione per la giovane ferita»

«Sono in apprensione per la nostra giovane ed ignara concittadina colpita da un proiettile vagante, sparato, in piazza Di Vagno». È il post con il quale il sindaco di Corato,, ha commentato quanto avvenuto ieri sera, quando diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'improvviso fra le persone.«La città questa (ieri) sera era presidiata da. Un gran numero di agenti era nelle strade, pure in piazza Di Vagno. Una presenza massiccia di uomini, che ormai vediamo operare sistematicamente - ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook -. Eppure, non basta ad impedire che dei gruppi di ragazzi dediti allo spaccio e col cervello bruciato dall'uso di sostanze, possano commettere gesti di tale e inaudita gravità».I fatti sono avvenuti attorno alle ore 22.30. Gli spari sono partiti da una moto con a bordo due giovani, dalle prime ricostruzioni a volto coperto, arrivati all'altezza della piazza prima di esplodere i colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di un gruppo di giovani presenti in quel momento. Il, forse il vero obiettivo dell'agguato, è stato colpito di striscio. Chi ha avuto la peggio è stata invece la: completamente estranea a quanto accaduto, è stata soccorsa dagli operatori delLa giovane è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, dapprima al pronto soccorso dell'ospedalee successivamente al: secondo le prime informazioni sarebbe stata cosciente. Almeno un proiettile l'avrebbe colpita fra la gamba sinistra e il fianco. Sul posto, scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti del, coordinati dal vice questore aggiunto, per i primi rilievi, gli accertamenti e le attività di indagine.«Tanti sono stati gli arresti in questi ultimi mesi, ma altrettanto significative le scarcerazioni - ha detto De Benedettis -. È spesso una lotta impari, in cui il lavoro investigativo e di repressione viene smontato dal sistema normativo. Abbiamo investito tanti soldi in sicurezza ed in sistemi di videosorveglianza. Massima è la attenzione della Prefettura di Bari, riservata a Corato, con l'impiego di uomini e risorse, che hanno portato ad arresti e al sequestro di motori e di bici elettriche».«C'è un atteggiamento di aperta sfida alle istituzioni, da parte di giovani,, ben riconoscibili, che ostentano disprezzo per il rispetto della legge - ha concluso -. È una morsa da cui noi dobbiamo uscire come città e come Nazione. Adesso, il mio pensiero, è per la nostra giovane concittadina ferita».