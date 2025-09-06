Spinazzola celebra il suo prodotto gastronomico di punta: torna la Festa della Salsiccia a punta di coltello

Tutto pronto a Spinazzola per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 il suggestivo centro storico della città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato al gusto e alla convivialità con la nuova edizione della Festa della Salsiccia a punta di coltello.Giunta quest'anno alla sua 8^ edizione, la manifestazione è nata e continua ad essere sostenuta dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco "Torre e Pino" di Spinazzola. L'evento celebra "Sua Maestà" la, preparata ancora oggi dai maestri macellai locali secondo la ricetta tradizionale tramandata di generazione in generazione. Una specialità unica, riconosciuta e apprezzata ovunque, che affonda le sue radici nella cultura contadina e rappresenta un vero simbolo dell'identità gastronomica del territorio.Durante le due giornate della festa sarà possibile assaggiare la salsiccia a punta di coltello nelle diverse proposte culinarie degli stand gastronomici allestiti nel centro storico. Alla brace, in padella, in gustosi panini oppure abbinata ai vini e ai formaggi locali: un'occasione imperdibile per scoprire tutte le sfumature di sapore che questa eccellenza può offrire.Non solo buon cibo: il centro storico di Spinazzola si animerà da un ricco programma musicale per rendere le serate ancora più coinvolgenti e festose. Sabato si esibiranno live i "Denny Music" mentre domenica sarà il turno de "The commercialisti", Boomdabash cover band. A seguire dj-set che faranno ballare fino a notte fonda.Domenica 7 settembre, inoltre, il centro cittadino ospiterà un raduno di auto d'epoca, che porterà a Spinazzola appassionati e curiosi pronti ad ammirare modelli storici dal fascino intramontabile, per l'occasione gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo.La Festa della Salsiccia è pensata anche per i più piccoli: giochi, animazione e gonfiabili gratuiti animeranno Piazza Pignatelli, regalando momenti di divertimento alle famiglie e trasformando la festa in un'occasione da vivere insieme, grandi e bambini.Per chi desidera arricchire l'esperienza unendo il gusto alla scoperta del territorio, sarà possibile prenotare una visita guidata alle suggestive miniere di bauxite, un vero gioiello naturalistico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando al numero 378 416 5988.La Festa della Salsiccia è pronta ad accogliere anche gli amici camperisti: per loro sarà a disposizione un'area sosta camper in via Antonio Mari, a pochi passi dal centro, per vivere appieno la manifestazione in tutta comodità."Questa festa – sottolinea il Sindaco di Spinazzola– non è solo un'occasione per assaporare un prodotto gastronomico che rappresenta la nostra storia, ma anche un momento di incontro, di cultura e di comunità. La salsiccia a punta di coltello è un patrimonio che ci rende orgogliosi e che vogliamo condividere con tutti, cittadini e visitatori. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un weekend indimenticabile all'insegna della tradizione, della musica e del buon cibo".Appuntamento a Spinazzola il 6 e 7 settembre: la Festa della Salsiccia a punta di coltello vi aspetta!