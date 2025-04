Spirito in Movimento: il talk show del lieo artistico "Stupor Mundi"

è il talk show ideato, realizzato e condotto dagli studenti della 4°A e 3°G dell'indirizzo audiovisivo del liceo artistico "Federico II Stupor Mundi". Andrà in onda su Star Tv a partire da giovedì 10 aprile.Il progetto, che rientra nell'ambito del PCTO, "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex alternanza scuola lavoro), è curato dalla prof.ssa di discipline audiovisive e laboratorioe dal tutor esterno, nonché tecnico della TV, ed è il frutto della collaborazione di Star TV e Radio Italia anni '60, nella persona del direttore responsabile della testata"Spirito in Movimento" è un'occasione unica per raccontare e raccontarsi e dà voce ai giovani, riflettendo su temi di attualità per le ragazze e i ragazzi.«L'idea di creare un prodotto editoriale è accattivante e rappresenta una sfida per i ragazzi e le ragazze che crescono immersi nel mondo della comunicazione. Per questo hanno anche bisogno di strumenti per realizzare contenuti appropriati e di sviluppare spirito critico per muoversi agevolmente tra le fonti e nel mondo dell'informazione», si legge nella nota del liceo.«Per farlo, i ragazzi hanno lavorato come veri redattori, assumendo un ruolo preciso sulla base delle proprie inclinazioni e capacità: hanno realizzato le riprese, curato l'audio, scritto il testo, partecipato attivamente al progetto, mettendosi alla prova come conduttori e pubblico. Infine, hanno lavorato sull'editing e sulla messa in onda. Si ringrazia il dirigente prof. Savino Gallo per l'attenzione e la disponibilità dimostrata e i docenti Vincenzo Gallo, Nunzia Perrone, Stefania Patruno e Riccarda Quacquarelli».