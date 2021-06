Stop alle code: la carta di identità si richiede soltanto al telefono

Stop alle code per ottenere la carta di identità. A partire dal lunedì 14 giugno, infatti, al fine di evitare lunghe attese ed assembramenti, sarà possibili prenotare la Carta di identità esclusivamente per via telefonica.Sarà dunque possibile contattare l'ufficio dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 al numero 080 9592291.La non presenza all'ora e al giorno dell'appuntamento fa perdere la prenotazione!