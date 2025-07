Studenti da 100 e lode a Molfetta, il 28 luglio torna “100x100 maturi”: ospite Marco Camisani Calzolari

Lunedì 28 luglio alle 18.30 torna l'appuntamento con l'evento promosso dalnel piazzale del centro commerciale di Molfetta: si rinnova in una nuova e più ampia edizione l'iniziativa. Sul palco del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta saliranno gli studenti di, che hanno superato con 100 e lode gli esami di maturità nel 2025.Ad aprire l'evento curato dallo staff di InnovaNews, società editrice dei portali del gruppo Viva, e condotto da Giancarlo Fiume, caporedattore della TGR Puglia, e dalla giornalista Ida Vinella, caporedattrice del Viva Network, sarà, esperto di IA e cybersicurezza per il Dipartimento della Trasformazione digitale e l'ACN e divulgatore digitale per Striscia la notizia, che parlerà ai ragazzi di scuola, futuro e nuove sfide digitali. Un intervento per ispirare i giovani a prepararsi al mondo che li attende dove il lavoro, la tecnologia e l'cambieranno le regole del gioco. Perché il talento è importante, ma anche farsi trovare pronti e preparati lo è.Dopo il successo delle prime edizioni a Bisceglie, l'iniziativa è stata proposta a Molfetta con lo scopo di coinvolgere un numero maggiore di studenti e celebrare il traguardo raggiunto, ma quest'anno l'obiettivo del Viva Network è ancora più ambizioso: allargare il raggio d'azione e coinvolgere, oltre Molfetta e Bisceglie, anche Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato.L'evento non si limita solo a celebrare i risultati degli studenti più brillanti, maper raccontare i propri percorsi di formazione, i progetti per il futuro, le speranze, le aspettative, l'incontro col mondo del lavoro, in un confronto attivo con i rappresentanti istituzionali presenti e soprattutto con i docenti, figure imprescindibili con cui hanno costruito questo fondamentale sentiero di crescita.Tutti gli istituti delle città coinvolte sono invitati a partecipare: ciascuna scuola ha inoltre la possibilità di segnalareper impegno e perseveranza, soprattutto in situazioni complesse o per meriti speciali.L'evento, sostenuto dalla strategia della, con il patrocinio dei comuni coinvolti (Comune di Molfetta, Comune di Bisceglie, Comune di Giovinazzo, Comune di Terlizzi, Comune di Corato) conta anche sul supporto di importanti realtà sul territorio: Gran Shopping Mongolfiera, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Mancini Group Allianz, Network Contacts e Contasudinoi, Università LUM Giuseppe Degennaro.