Tentato furto sventato un arresto nella notte

Blitz della Metronotte in un’azienda agricola lungo la Provinciale per Gravina: fermato uno dei tre malviventi

Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, un'azienda agricola situata lungo la Provinciale per Gravina è stata teatro di un tentativo di furto. Almeno tre individui si sono introdotti furtivamente nella proprietà con l'intento di sottrarre carburante da alcuni autocarri custoditi all'interno.L'intervento tempestivo di almeno quattro pattuglie della Metronotte ha permesso di circondare l'area e segnalare l'accaduto al locale Commissariato di Polizia.Grazie alla rapidità dell'operazione, è stato possibile sventare il furto e fermare uno dei tre banditi.Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso in consegna l'individuo e lo hanno trasferito in caserma, dove è stato dichiarato in stato di arresto. Le indagini proseguono per identificare e rintracciare gli altri due complici.