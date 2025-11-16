Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga

Predoni dei campi sempre all'opera, nelle campagne a nord di Bari, dove la campagna olivicola, uno dei settori strategici dell'economia locale, è nel pieno del suo svolgimento. L'ultimo furto sventato è stato registrato a Corato, dove un gruppo di ladri ha tentato di ripulire alcuni alberi d'ulivo all'interno di un fondo agricolo.A mettere loro i bastoni fra le ruote i vigilantes dellache in occasione della campagna olivicola hanno intensificato la loro attività. Nella tarda serata di martedì, infatti, in un'attività di monitoraggio dell'agro cittadino volta a prevenire e reprimere i furti, «l'intervento di due nostre pattuglie, presso un fondo ubicato in contrada San Vincenzo - è scritto in un post postato sulla propria pagina-, ha consentito di mettere in fuga un gruppo di ladri intenti a rubare olive».I ladri, «attrezzati di tutto punto, con teli, verghe e tini, alla vista delle auto di servizio, hanno abbandonato il prodotto e le attrezzature e si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere ogni traccia, avvantaggiati dall'oscurità». I malfattori, infatti, alla vista delle pattuglie se la sono filata a gambe levate, disperdendosi per le campagne circostanti, ma lasciando in loco le olive - la refurtiva è stata recuperata - e gli arnesi con cui stavano ripulendo gli alberi.Il risolutivo intervento degli uomini dell'istituto di vigilanza di Corato, dunque, ha consentito di recuperare le reti ricolme di olive, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti del. Dopo gli accertamenti, l'intero raccolto, è stato riconsegnato al proprietario, mentre le attrezzature sono state sequestrate.