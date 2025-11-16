L'intervento della Metronotte
L'intervento della Metronotte
Cronaca

Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga

L'episodio risale alla tarda serata di martedì in un terreno agricolo in contrada San Vincenzo. Recuperata l'intera refurtiva

Corato - domenica 16 novembre 2025 11.22
Predoni dei campi sempre all'opera, nelle campagne a nord di Bari, dove la campagna olivicola, uno dei settori strategici dell'economia locale, è nel pieno del suo svolgimento. L'ultimo furto sventato è stato registrato a Corato, dove un gruppo di ladri ha tentato di ripulire alcuni alberi d'ulivo all'interno di un fondo agricolo.

A mettere loro i bastoni fra le ruote i vigilantes della Metronotte che in occasione della campagna olivicola hanno intensificato la loro attività. Nella tarda serata di martedì, infatti, in un'attività di monitoraggio dell'agro cittadino volta a prevenire e reprimere i furti, «l'intervento di due nostre pattuglie, presso un fondo ubicato in contrada San Vincenzo - è scritto in un post postato sulla propria pagina Facebook -, ha consentito di mettere in fuga un gruppo di ladri intenti a rubare olive».

I ladri, «attrezzati di tutto punto, con teli, verghe e tini, alla vista delle auto di servizio, hanno abbandonato il prodotto e le attrezzature e si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere ogni traccia, avvantaggiati dall'oscurità». I malfattori, infatti, alla vista delle pattuglie se la sono filata a gambe levate, disperdendosi per le campagne circostanti, ma lasciando in loco le olive - la refurtiva è stata recuperata - e gli arnesi con cui stavano ripulendo gli alberi.

Il risolutivo intervento degli uomini dell'istituto di vigilanza di Corato, dunque, ha consentito di recuperare le reti ricolme di olive, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di P.S.. Dopo gli accertamenti, l'intero raccolto, è stato riconsegnato al proprietario, mentre le attrezzature sono state sequestrate.
  • Furti Corato
  • Metronotte Corato
Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
16 novembre 2025 Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
16 novembre 2025 Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
Altri contenuti a tema
Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco L'auto, una Fiat Punto, è stata intercettata da una pattuglia della Metronotte: uno è stato preso, l'altro è fuggito a piedi
Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote L'episodio nel corso della notte in via Carmine: i malviventi avevano forzato l'ingresso, ma sono stati costretti a desistere
Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail L'episodio oggi sulla strada esterna Francavilla Ruvo di Puglia-Corato. L'auto, una Fiat Panda, era stata rubata a Ruvo
Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate L'escalation di raid notturni negli esercizi privati di Corato ha assunto dimensioni rilevanti. Altri due colpi tentati negli ultimi giorni
Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga L'intervento di una pattuglia della Vigilanza Giurata in un impianto in contrada Papparicotta. Indagano i Carabinieri
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Il colpo in via Gravina, ad angolo con via Palermo. Il bottino ammonta a pochi spiccioli e alcuni prodotti, indagano i Carabinieri
Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì. I ladri sono stati messi in fuga dall'intervento della Vigilanza Giurata
Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Un mese di vigilanza intensiva, ma spaccio e microcriminalità resistono agli sforzi delle forze dell'ordine
Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza
15 novembre 2025 Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza
XXV festival delle murge: gran finale all'insegna di Piazzolla
15 novembre 2025 XXV festival delle murge: gran finale all'insegna di Piazzolla
Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»
15 novembre 2025 Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»
SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia
15 novembre 2025 SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia
Gli alunni della "Santarella " scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli "
15 novembre 2025 Gli alunni della "Santarella" scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli"
Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro
14 novembre 2025 Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro
Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione
14 novembre 2025 Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione
Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo
14 novembre 2025 Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.