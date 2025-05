Sventato un furto e recuperate due auto. Una era incendiata

Un furto sventato e ladri in fuga. E poi ancora: due auto rubate, di cui una completamente distrutta dalle fiamme, sono state ritrovate negli ultimi giorni a Corato e Terlizzi. In due distinti episodi laha recuperato fra la cinta urbana e l'agro due auto di provenienza furtiva: si tratta di unae unaNel primo episodio, avvenuto la notte di martedì scorso, «alcuni individui - è scritto su un post pubblicato sulla paginadell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia - hanno preso di miraubicato nel centro abitato di Corato». Tuttavia, «l'arrivo di una nostra pattuglia, per il controllo di vigilanza ispettiva previsto, ha messo in fuga i balordi prima che avessero potuto trafugare alcunché». I malviventi, alla vista dell'auto di servizio, sono riusciti a dileguarsi a piedi.Poco distante, inoltre, «durante il controllo esterno, la nostra guardia particolare giurata ha rinvenuto unarubata poco prima a Corato, ancora in moto». Sul posto, dopo aver avvisato la centrale operativa del 112, sono intervenuti iche hanno provveduto alla restituzione dell'auto al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini sul tentato furto avvenuto all'interno del cantiere edile. Al vaglio pure le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area.A Terlizzi, infine, martedì mattina, «una nostra pattuglia - fanno sapere dalla- ha rinvenuto e segnalato aiuna, completamente bruciata e abbandonata in agro di Terlizzi, sulla strada Bosco Jacono». La vettura è risultata essere oggetto di furto denunciato a Terlizzi qualche giorno prima.