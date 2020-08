Tammacco: «Con Fitto per dare un cambio di passo alla Puglia»

Saverio Tammacco ha illustrato ieri pubblicamente la propria candidatura nel Consiglio della Regione Puglia in "La Puglia domani" e con Raffaele Fitto presidente: l'amministratore ha parlato davanti a una folta presenza di cittadini a Largo Sant'Andrea, intervistato dalla giornalista Marilena Pastore.Inevitabile, come punto di partenza del dibattito, la questione legata al rapporto con il Governatore della Regione Puglia: «Continuare con Michele Emiliano non mi sembra opportuno perché fino ad oggi non si è dimostrato di saper creare una squadra attorno a sé. Un Presidente che è anche assessore all'agricoltura e alla sanità evidentemente punta più su se stesso che sugli altri. Ci tengo comunque a precisare che non ci sia stata alcuna rottura a livello istituzionale. Ciò che è mancato negli ultimi anni è la programmazione e per questo è necessario un cambio di passo».Poi una riflessione sul pensiero ispiratore della sua candidatura: «La mia è la sfida di una comunità intera ha bisogno di creare di nuovo un legame tra il territorio e l'amministrazione pubblica identificata nel Consiglio Regionale. Con Raffaele Fitto e con una squadra coesa attorno a lui credo che si possano superare i problemi presenti in Puglia trovando soluzioni effettive nei fatti e non solo nelle parole. Servono figure con esperienza e soprattutto con la capacità di dialogo con i cittadini per ascoltare le loro esigenze».«Vorrei che Molfetta possa passare da "terra di conquista" a "territorio al servizio dell'intera regione" - ha aggiunto Tammacco - Fino ad oggi i candidati e i consiglieri regionali sono stati quasi tutti di Bari, perché chiaramente prendere 5000 voti su Molfetta è ben diverso da prenderli a Bari. Noi non vogliamo rimanere legati al provincialismo e intendiamo avere un ruolo attivo per orientare il nostro futuro e anche quello di tutto il territorio del nord-barese, in sinergia con il resto della Regione ma senza essere relegati a stare in secondo piano».Focus anche sulla questione sanitaria, di primo rilievo soprattutto in questo periodo di convivenza con il virus: «Penso che sia sotto gli occhi di tutti ciò che sta succedendo in campo sanitario. Abbiamo pochi ospedali e pure con scarso personale. In questo momento è necessario rivedere tutto il bacino d'utenza degli ospedali perché non è possibile che il nord-barese non possa vedere garantite le proprie necessità in proporzione al numero degli abitanti. Inoltre, mancano i medici, operatori sanitari e tutte quelle figure per le quali solo ora stanno emergendo concorsi per il loro inserimento. Ora più che mai è fondamentale anche il ruolo dei medici di base che sono le prime sentinelle sul nostro territorio».