Taranto celebra San Cataldo con un evento internazionale delegazioni da tutto il mondo onorano il Santo Patrono

lo scorso 30 aprile Taranto ha vissuto una giornata memorabile in onore del suo patrono, San Cataldo, arricchita dalla partecipazione di numerose delegazioni provenienti da diversi Paesi. L'evento ha rappresentato un significativo momento di incontro tra culture e tradizioni, culminato in una solenne processione e celebrazione religiosa.La giornata è iniziata con un suggestivo giro turistico in motonave, offrendo agli ospiti una prospettiva inedita della città vecchia e del suo ricco patrimonio storico e culturale. Successivamente, Palazzo di Città ha ospitato il saluto istituzionale delle autorità civili e religiose, seguito da una breve presentazione delle delegazioni intervenute al convegno dedicato al Santo.Il momento culminante della giornata è stata la toccante processione che ha accompagnato le reliquie e il simulacro di San Cataldo verso la Cattedrale. Qui, si è svolta una sentita Santa Messa presieduta da S. Ecc. za Rev. ma Mons. Alphonsus Cullinan, Vescovo di Waterford e Lismore, proveniente proprio dalla terra natale di San Cataldo in Irlanda. Alla concelebrazione ha partecipato anche S. Ecc. za Rev. ma Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto, che al termine della celebrazione ha espresso la sua gratitudine per la straordinaria esperienza, omaggiando gli ospiti con un ricordo della giornata.La calorosa accoglienza tarantina si è conclusa con un convivio organizzato dalla comunità parrocchiale della Città Vecchia presso il Centro San Gaetano, offrendo un'ulteriore occasione di scambio e convivialità tra le delegazioni presenti.Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai delegati locali – il coordinatore zonale don Antonio Maldera, il presidente Aldo Scaringella, il tesoriere Michele Patruno, il cassiere Luigi Parziale e il deputato Vitantonio Cascarano – e a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno reso possibile questa splendida giornata di celebrazione in onore di San Cataldo. La partecipazione internazionale ha confermato il profondo legame che unisce Taranto al suo Santo Patrono e l'importanza di momenti di condivisione culturale e religiosa.