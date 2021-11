Teatrificio22 porta in scena “Peter Pan. Il bambino che sfidò il tempo”

È possibile fermare lo scorrere inesorabile del tempo? È questa la domanda di partenza da cui si sviluppa lo spettacolo "Peter Pan. Il bambino che sfidò il tempo", in scena il prossimo 27 e 28 novembre alle ore 20.30 presso l'Auditorium del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi"."Peter Pan", prodotto da Teatrificio22, nasce nell'ambito del progetto regionale "Un teatro da favola" ed è l'esito finale di tre laboratori condotti simultaneamente, due destinati ai bambini e uno agli adulti. La sfida è stata quella di lavorare con età differenti, favorendo l'incontro intergenerazionale e quindi la narrazione e il dialogo trasversale, come il teatro ha sempre fatto dalle sue origini. Un ulteriore valore aggiunto è stato l'intervento della classe di scenografia del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" che ha interagito con noi nella costruzione delle scenografie. Si è creato così un intreccio di lavoro che ha visto la cooperazione di diversi studenti della nostra comunità.I ragazzi, protagonisti dello spettacolo, sono: Paola Bovino, Cassandra Carlucci, Vincenzo Cives, Elena Colonna, Noemi Cusanno, Lucia De Filippo, Lorenzo De Mari, Dafne De Palma, Domenico D'Introno, Lorena Farucci, Beatrice Gallo, Chiara Loizzo, Cecilia Lopetuso, Janine Losito, Giulia Manzi, Marco Marasciuolo, Riccardo Mazzilli, Salvatore Mazzilli, Carla Patruno, Federica Procacci, Luca Rizzi, Marco Rutigliano, Claudio Scagliarini, Pasquale Scaringella, Alessia Tarricone, Giulio Varesano, Karol Volpe.Si ringrazia altresì la Regione Puglia, il Comune di Corato e la Fondazione Cannillo che sostiene i nostri progetti di formazione, soprattutto quelli riguardanti i giovanissimi, sposando l'idea comune che, seminando bene nelle nuove generazioni, si possa costruire una comunità più consapevole, forte, evoluta e produttiva."Il progetto è nato prima della pandemia e non è stato facile tenere alto l'entusiasmo dei ragazzi durante questi 2 anni di attesa e far vedere loro il traguardo quando siamo stati fermati alla linea di partenza" afferma la Direttrice Artistica Claudia Lerro. "Tuttavia, quando abbiamo ripreso i lavori quest'anno, abbiamo sentito tutti il desiderio di urlare la nostra voglia di ritornare alla vita "normale" e quale testo può essere più opportuno se non Peter Pan che celebra appunto la voglia di vivere, di tenere sempre accesa la meraviglia e di sfidare l'incedere inesorabile del tempo? La sfida di mettere in relazione età differenti posso dire che è stata vinta. Gli uni hanno insegnato agli altri l'ascolto, il gioco, la disciplina, il valore dell'immaginazione e della cooperazione. Al di là dell'esito finale, ciò in cui credo molto infatti è la formazione, l'incontro tra le persone e l'idea che quando si fa gruppo, si possono costruire castelli e meraviglie".Un ulteriore ringraziamento va al Dirigente Scolastico Savino Gallo e a Teatri Di.Versi.Per info e prenotazioni scrivere al numero: 3274775354.