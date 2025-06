Tentano due furti in pochi giorni: in un caso, recuperata la refurtiva

Due furti sventati in altrettante proprietà private sulla strada provinciale 238 che collega Corato ad Altamura. E se nel primo caso, i ladri «hanno tentato un colpo presso il deposito attrezzi di una villa», nel secondo il personale dellaha prontamente recuperato la refurtiva, ovvero gli infissi che erano stati divelti.Il primo episodio risale alla mattina del 12 giugno scorso, quando «almeno in due questa hanno tentato un colpo presso il deposito attrezzi della villa di un nostro utente, ubicato lungo la strada provinciale 238, in agro di Corato». Il segnale di allarme «ha subito attivato l'intervento delle nostro pattuglie - è scritto sulla paginadell'istituto di vigilanza - che in pochi minuti hanno raggiunto l'obiettivo. E ai malfattori non è rimasto che darsi alla fuga nelle campagne circostanti».E se in questo caso i malviventi non sono riusciti «a trafugare nulla», nel secondo le guardie particolari giurate della società di Ruvo di Puglia hanno recuperato la refurtiva, ovvero. Nel pomeriggio di martedì, infatti, «almeno in due, sono stati sorpresi all'interno dei locali di una struttura posta sulla strada provinciale 238. Alla vista delle nostre auto di servizio si sono subito dati alla fuga nelle campagne, abbandonando gli infissi che erano stati divelti».Dei fatti, in entrambi i casi, sono stati informati ie i rispettivi responsabili. Al vaglio dei militari della, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati della zona che potrebbero fornire validi dettagli per poter identificare i banditi in fuga.