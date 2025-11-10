Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote

Un tentativo di furto sventato da una pattuglia die che ha costretto i malviventi a far perdere le proprie tracce senza riuscire a mettere a segno il colpo immaginato, l'ennesimo registrato a Corato: è accaduto all'interno del negozio, specializzato in cura della persona, bellezza e igiene della casa.Qui - l'attività commerciale sorge in via Carmine -, ignoti, intorno alle ore 04.30, sono entrati in azione, ma il sistema antintrusione, collegato alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza della città, ha segnalato l'allarme, dirottando sul luogo le pattuglie di zona. All'arrivo, le guardie particolari giurate hanno subito effettuato un sopralluogo nella struttura, accorgendosi di una porta forzata, di vetri infranti e di numerosi prodotti di bellezza e per l'igiene della casa sparsi sul pavimento.I banditi, infatti, dopo avere forzato l'ingresso, si sono introdotti all'interno del punto vendita, ma sono stati rapidamente costretti alla fuga dall'arrivo del personale di vigilanza. È stato pertanto allertato il proprietario che è intervenuto sul posto e insieme si è proceduti ad un controllo più approfondito dell'esercizio, scoprendo che i malviventi, fuggiti via a mani vuote, avevano provato e iniziato a rovistare tra gli scaffali alla ricerca, in particolar modo, di profumi e prodotti di cosmetica.A fermarli proprio l'arrivo di una pattuglia disul posto. Niente è stato portato via. Al termine delle verifiche interne, sono stati anche allertati i poliziotti del, che procedono con le indagini di rito e che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per trarne dettagli utili.