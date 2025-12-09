Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale

9 foto Villaggio di Babbo Natale

Un lungo sentiero magico e incantato, apparentemente sospeso fuori dal tempo, parte da Via Madonna della Nova e termina in Piazza Abbazia. Sabato 6 dicembre,, accogliendo visitatori che si sono lasciati immergere completamente nel suo clima fiabesco.Con il tanto atteso taglio del nastro, il sindaco ha inaugurato ufficialmente una delle tappe dell'"incanto" coratino che animerà la città fino al 6 dicembre, con le splendide e divertenti rappresentazioni degli allievi e delle allieve di "".Le strade percorse da folletti, elfi, aiutanti di Babbo Natale sono raddoppiate rispetto all'anno scorso, offrendo un'esperienza accessibile a tutti. Il villaggio di Babbo Natale a Corato è uno dei pochissimi ad esseree visitabile da chiunque: quest'anno anche unadedicata alle donne in attesa e alle persone con disabilità. Un percorso più comodo e tranquillo per permettere a chiunque di sentirsi a casa.Risultato della sinergia di più realtà, il villaggio rappresenta un ulteriore tassello diall'interno della realtà cittadina e non solo: tantissimi anche i visitatori dei paesi limitrofi che attendono in fila, curiosi e desiderosi di visitare queste strade sospese tra sogno e realtà.Il villaggio apre a tutta la cittadinanza e oltre con un calendario di sette ulteriori appuntamenti: 13,14, 20, 21, 26, 27 e 28 dicembre, alle 18.00 o alle 21.30.