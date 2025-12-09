Villaggio di Babbo Natale. <span>Foto Anna Lops</span>
Villaggio di Babbo Natale. Foto Anna Lops
Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale

L’”Incanto” coratino continua a far parlare di sé

Corato - martedì 9 dicembre 2025 10.09
Un lungo sentiero magico e incantato, apparentemente sospeso fuori dal tempo, parte da Via Madonna della Nova e termina in Piazza Abbazia. Sabato 6 dicembre, il villaggio di Babbo Natale ha aperto le sue porte, accogliendo visitatori che si sono lasciati immergere completamente nel suo clima fiabesco.

Con il tanto atteso taglio del nastro, il sindaco ha inaugurato ufficialmente una delle tappe dell'"incanto" coratino che animerà la città fino al 6 dicembre, con le splendide e divertenti rappresentazioni degli allievi e delle allieve di "Teatri di.versi".

Le strade percorse da folletti, elfi, aiutanti di Babbo Natale sono raddoppiate rispetto all'anno scorso, offrendo un'esperienza accessibile a tutti. Il villaggio di Babbo Natale a Corato è uno dei pochissimi ad essere gratuito e visitabile da chiunque: quest'anno anche una corsia preferenziale dedicata alle donne in attesa e alle persone con disabilità. Un percorso più comodo e tranquillo per permettere a chiunque di sentirsi a casa.
Risultato della sinergia di più realtà, il villaggio rappresenta un ulteriore tassello di partecipazione e condivisione all'interno della realtà cittadina e non solo: tantissimi anche i visitatori dei paesi limitrofi che attendono in fila, curiosi e desiderosi di visitare queste strade sospese tra sogno e realtà.

Il villaggio apre a tutta la cittadinanza e oltre con un calendario di sette ulteriori appuntamenti: 13,14, 20, 21, 26, 27 e 28 dicembre, alle 18.00 o alle 21.30.
