Tre donne nello staff del sindaco

Uno staff tutto al femminile, quello scelto dal sindaco Corrado De Benedittis per accompagnarlo nel duro compito da primo cittadino.È stata infatti esperita la selezione (il cui avviso pubblicato lo scorso 18 dicembre scadeva il 28 dello stesso mese) per l'individuazione delle figure che avrebbero costituito la segreteria particolare del sindaco.Si tratta di figure «da porre alle dirette dipendenze del Sindaco e che sia di supporto al Sindaco e alla Giunta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell'organo politico, esclusa ogni diretta competenza gestionale»Il sindaco ha di fatto nominato nel suo staff tre donne che hanno partecipato al suo progetto politico di "Rimettiamo in Moto la città", candidandosi alle scorse amministrative nella lista che ha espresso quattro consiglieri comunali ma che ancora non aveva espresso alcun rappresentante di nomina sindacale.Si tratta della coordinatrice di Rimettiamo in Moto la città, Flavia Fatima Ferrante; di Annalisa Mazzilli e dell'architetto Marina Sforza. Conseguirono, alle scorse amministrative, rispettivamente 167, 96 e 99 voti.La dott.ssa Ferrante è stata inquadrata come Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria D posizione economica D1) con contratto a tempo pieno e determinato per durata quinquennale e comunque a data di scadenza del mandato elettivo del sindaco;Annalisa Mazzilli e la dott.ssa Marina Sforza invece sono state assunte a tempo parziale (18 ore settimanali) in qualità di Istruttore Amministrativo. (Categoria giuridica C, posizione economica C1).