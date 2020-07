"Tre manifesti a Corato". Perrone candidato sindaco? «Non ho ancora sciolto la riserva»

La campagna elettorale per le elezioni del prossimo settembre che vedranno la città di Corato esprimere la propria preferenza per il suo candidato sindaco è ancora in una fase iniziale, di coordinamento e scelte politiche.Ci sono candidati sindaco che si sono già presentati alla città come Corrado De Benedittis e Vito Bovino, candidati che hanno annunciato la propria corsa per lo scranno di Palazzo di Città come Angela Quinto e Nico Longo, ma il centrodestra resta ancora in silenzio, malgrado l'annunciato nome del candidato Lega, mai rivelato.Intanto, in questi ultimi giorni, fanno capolino alcuni manifesti che sembrano annunciare un ritorno alla corsa per le comunali di Luigi Perrone, già ex sindaco di Corato. I manifesti, raffiguranti tre luoghi simbolo di Corato, Palazzo di Città, il Teatro Comunale e Piazza Di Vagno, recita «Ripartiamo tutti insieme con Luigi Perrone sindaco».Manifesti che più che destare stupore nei cittadini sembrano aver confermato alcune voci già circolanti in città sulla volontà di Perrone di tornare ad amministrare la nostra città.Però, intanto, il protagonista delle affissioni interviene tramite il suo profilo social ufficiale «Nei giorni scorsi sono apparsi alcuni manifesti in città che annunciano la mia candidatura a Sindaco; pur ringraziando questi amici per l'iniziativa, Vi comunico che non ho ancora sciolto la riserva in tal senso. A breve avrete aggiornamenti in merito».Che sia una smentita o un semplice temporeggiare? Non ci resta che attendere.