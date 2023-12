"Tre Sorelle o l'attesa della felicità": grande successo per lo spettacolo di Cechov

Grande successo di pubblico per lo spettacolo teatrale "Tre Sorelle o l'attesa della felicità", andato in scena nella serata di giovedì, presso il Teatro Comunale di Corato.La storia segue le vicende di Olga, Masha e Irina, tre sorelle che anelano a un ritorno alla vita moscovita, simbolo dei loro sogni perduti. Insieme al loro fratello Andrej, affrontano sfide personali, delusioni amorose e la progressiva perdita di speranze. Attraverso le loro vicende, il testo mette in luce le possibili cause dell'insorgere della ludopatia, un tema profondamente attuale e di grande rilevanza sociale.La rappresentazione delle sorelle, ciascuna affrontando la propria battaglia contro la monotonia e la disperazione, rispecchia un'indagine profonda sui temi universali come il significato della vita, la ricerca della felicità e l'ineluttabile passaggio del tempo.La Compagnia del Sole rende omaggio a Cechov in questa trasposizione eccellente diretta da Marinella Anaclerio. Nel cast Stella Addario, Flavio Albanese, Marco Bellocchio, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Ornella Lorenzano, Tony Marzolla , Luigi Moretti, Dino Parrotta, Domenico Piscopo, Antonello Ruggiero.Prossimo appuntamento a teatro, domani 3 dicembre, con "Poubelle", uno spettacolo ricco di magia, trasformismo (25 cambi d'abito rapidissimi), visual comedy, e adatto per tutta la famiglia.