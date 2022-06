Tregua dal gran caldo e maltempo in arrivo sulla Puglia: i dettagli

La nuova settimana segnerà un breve ma deciso cambio delle condizioni meteorologiche sul Sud Italia, dopo quasi 10 giorni di caldo intenso e a tratti anche afoso. Presto, l'anticiclone africano si indebolirà per via dell'arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica.Sulla Puglia ci sarà un importante abbassamento delle temperature a partire da martedì, giornata nella quale il calo termico sarà più sensibile e le massime non supereranno il muro dei 32-34 gradi. Tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità nella nostra Regione, non escludendo fenomeni violenti come grandine e intensa attività elettrica.L'aria più fresca e la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali (tramontana/maestrale) determineranno una prima tregua al gran caldo.