Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata

Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina
L'episodio è accaduto questa mattina, poco prima delle ore 09.00. Nessuno, almeno apparentemente, è rimasto ferito
Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio
Le pattuglie dell'istituto di sicurezza operative fra Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, dove è stato sorpreso un ladro di uva
Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito
Auto violate, borse rubate in pochi secondi, attività commerciali nel mirino: sicurezza urbana al collasso
Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo
Un giovane del posto bloccato dalla Metronotte e arrestato dai Carabinieri: è stato trovato in possesso della refurtiva
Attualità Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi
I consiglieri di opposizione sollecitano un incontro straordinario per discutere misure di controllo in vista della festa patronale di San Cataldo
Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote
Intervento della Metronotte in piazza Battisti: il bandito aveva già sfondato la vetrina di ingresso dell’attività, guadagnandone l’ingresso
Allarme furti nel cuore della città: il centro sotto assedio
L’ultimo episodio ieri pomeriggio in un negozio di via Dante, dove ignoti hanno agito nel pomeriggio con sorprendente audacia
Il furto di carburante non riesce, ladri in fuga: fermato un 30enne
L'episodio nella notte in un’azienda agricola: fermato dagli agenti della Metronotte uno dei tre malviventi, poi arrestato
