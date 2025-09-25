La Fiat 500 recuperata dalla Metronotte
Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata

La prima è stata recuperata a Corato, la seconda nelle campagne di Terlizzi, una vera e propria officina a cielo aperto

Corato - giovedì 25 settembre 2025 8.19
Altri contenuti a tema
