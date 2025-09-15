"Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese

Una novità assoluta arriva nel panorama sportivo regionale: nasce, la prima. Un progetto innovativo,, con l'obiettivo di connettere e valorizzare la grande comunità della palla a spicchi in Puglia: società, giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti e appassionati.Il nome scelto non è casuale: il cuore dell'iniziativa saranno infatti le. Storie di chi ha contribuito e contribuisce a far crescere la pallacanestro pugliese, dai protagonisti in campo a coloro che, dietro le quinte, ogni giorno si impegnano per alimentare la passione cestistica.TUTTANALTRASTORIA proporrà rubriche periodiche dedicate ai giovani talenti, ai campioni del passato e del presente, a progetti di inclusione sociale, fino ai "custodi" della tradizione sportiva: figure preziose, spesso poco raccontate, ma ben note a chi frequenta i palazzetti.Il progetto farà leva su– foto, video, reels, storie e contenuti multimediali curati dalla redazione e da alcuni "basket influencer" – per stimolareall'interno della comunità cestistica regionale.«TUTTANALTRASTORIA non sarà una fonte di cronache sportive – spiegano i fondatori, giornalista ed esperto di comunicazione, e, avvocato e dirigente sportivo – ma una nuova voce, un viaggio celebrativo e nostalgico tra passato e presente raccontato con uno sguardo innovativo. Sulle nostre pagine social racconteremo un altro basket, fatto di volti, di passione, di inclusione e di "eroi" silenziosi che mandano avanti il movimento, senza dimenticare le giovani promesse, che rappresentano il futuro».Gli utenti potranno diventare parte attiva della community contribuendo con segnalazioni, curiosità e contenuti originali, da inviare tramite in direct message sui profili Facebook e Instagram di TUTTANALTRASTORIA o via mail a