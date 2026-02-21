La Virtus
Basket

La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera

L’Adriatica Industriale Virtus Corato si prepara a vivere una sfida delicata sul parquet del PalaSassi

Corato - sabato 21 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Dopo il successo dell'andata (82-67 al PalaLosito), l'Adriatica Industriale Virtus Corato si prepara a vivere una sfida delicata sul parquet del PalaSassi, ospite della Junior Matera. Una gara che arriva in un momento positivo per i biancoblù di coach Felice Carnicella, reduci da un filotto di vittorie che ha consolidato morale e consapevolezza. All'andata fu una prova di forza corale, ma la sfida di sabato si preannuncia diversa: Matera si è rinforzata e davanti al proprio pubblico proverà a cambiare l'inerzia del confronto stagionale. Tra le notizie più attese in casa coratina c'è il rientro sul parquet di Stefano Liso, fermo per quattro settimane a causa di un infortunio.

Un'assenza pesante, vissuta con grande partecipazione emotiva dal giocatore, che racconta quanto sia stato complesso restare ai margini proprio nel momento caldo della stagione: "Per un giocatore non é mai facile accettare la questione di non poter giocare e aiutare i propri compagni. Sono state 4 settimane dure, dove grazie al lavoro di tutto lo staff, sono pronto per ritornare sul parquet sabato a Matera ed aiutare la squadra." Il momento della Virtus è senza dubbio positivo, certificato da vittorie importanti, alcune delle quali arrivate nei finali punto a punto. Liso sottolinea quanto il carattere mostrato nei momenti decisivi rappresenti oggi una delle principali forze del gruppo: "Stiamo attraversando un periodo dove nelle partite più critiche, riusciamo ad unirci ed essere concentrati quanto basta per poter portare a casa i 2 punti.

Quando una squadra vince nonostante le numerose difficoltà, vuol dire che è pronta a battagliare con chiunque. Pensiamo una partita alla volta." Nel frattempo, il roster si è arricchito di nuovi innesti che stanno ampliando le rotazioni e aumentando l'intensità complessiva. C'è attesa, in particolare, per l'esordio del nuovo acquisto Julian Casalini, oltre al contributo di Bavaro e Capasso, elementi che stanno già incidendo negli equilibri di squadra. Liso evidenzia l'impatto positivo dei nuovi arrivi: "Gli innesti dei ragazzi nuovi ci hanno portato tanta energia e voglia di alzare il ritmo durante le partite. Ci daranno sicuramente una mano molto, molto importante." Guardando alla trasferta lucana, la Virtus sa di dover affrontare una squadra diversa rispetto a quella superata all'andata.

L'attenzione dovrà essere massima per tutti i quaranta minuti, come sottolinea lo stesso Liso: "Contro Matera sarà una partita completamente diversa da quella dell'andata. Si sono rinforzati anche loro e venderanno cara la pelle perché giocano in casa. Bisognerà stare concentrati per 40 minuti per provare a vincere la partita." Sabato serviranno solidità, gestione dei ritmi e continuità difensiva per provare ad allungare la striscia positiva anche lontano dal PalaLosito. Dirigeranno l'incontro i signori Conforti Matteo di Matera e Desposati Innocente di Bari con palla a due prevista per le ore 18:30.
