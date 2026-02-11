L'Adriatica Industriale Virtus Corato
L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna Molfetta a Fil di Sirena

Vince a 76-81 al termine di una gara inensa

Corato - mercoledì 11 febbraio 2026 10.25
Con un grandissimo finale di ultimo quarto l'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna il parquet dell'Invicta Molfetta vincendo 76-81 al termine di una gara intensa e sofferta, portata a casa con grinta, voglia e tanta determinazione. Avvio di gara di marca molfettese con Sancilio e Spadavecchia che provano subito a far scappare i padroni di casa. La prima reazione dei coratini, ancora privi di Liso, arriva da Mazzilli ma i locali comandano comunque la gara mentre gli ospiti inseguono. Nei minuti conclusivi del quarto però, Corato argina la manovra locale e trova canestri importanti con Eremita e la tripla di Allegretti.

I virtussini arrivano a -1 con i primi punti ufficiali in maglia biancoblu del neo acquisto Antonio Bavaro, ultimo innesto nel roster di coach Carnicella. Il quarto si chiude con Molfetta avanti 19-15. Seconda frazione con la Virtus che entra in campo più solida ed aggressiva. Bavaro segna ancora e propizia il break coratino di 10-0 assieme a D'Introno e Maldera che ribalta l'esito della gara e dà il vantaggio agli ospiti (19-25). Molfetta chiaramente non molla e reagisce con un controbreak di 8-0 riprendendosi la testa della partita. Il match è vibrante. Cuomo e Bavaro rilanciano le ambizioni virtussine ma la gara non ha un padrone e lo spettacolo ne risente.

L'alternanza di vantaggi (per Corato segnano Eremita ed Amendolagine) dura sino al 36-37 poi sono i molfettesi che in finale di quarto allungano e chiudono all'intervallo avanti 40-37. Al rientro in campo è sempre Molfetta a tenere il pallino con Corato però sempre a contatto grazie alla tripla di D'Introno (46-45). Cuomo trova la parità per la Virtus ma i locali con Mnedy e Azzollini provano a far corsa di testa (53-46), non si fa però sorprendere la squadra coratina che resta in scia con Allegretti e Bavaro. Nei restanti minuti, sempre intensi ed interessanti prova a scardinare la resistenza coratina la formazione di casa ma la Virtus risponde e col canestro di bavaro chiude sotto 59-54 il terzo parziale. Corato parte forte nell'ultimo quarto e con Bavaro e Scaringella confeziona il break di 2-9 che vale il vantaggio esterno sul 61-63 a 6' dalla fine.

Molfetta però non ci sta e la partita si mantiene in equilibrio con Sancilio che diventa il protagonista in attacco dei suoi tenendoli avanti fino a quando Scaringella non riporta la Virtus sul 68-71. Azzollini però impatta a quota 71 e gli adriatici ripassano avanti. La tripla di Mazzilli e i liberi di Sancilio tengono però avanti Molfetta con coach Carnicella che chiama timeout a 50 secondi dalla fine. La sospensione scuote la Virtus che rientra in campo e vince la partita. Amendolagine trova un gioco da 3 punti che realizza portando avanti i suoi e costringe poi al fallo Sancilio realizzando due liberi di platino dimostrandosi glaciale dalla lunetta. Lo stesso Sancilio manda poi Mazzilli in lunetta con i liberi che valgono il 76-81 finale. Cuore e carattere dunque per una squadra che non molla mai, trova due punti importanti e meritati su un campo difficilissimo.

TABELLINI INVICTA MOLFETTA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 76 – 81
CORATO: Allegretti 7, Scaringella 10, Mazzilli 10, D'Introno 11, Bavaro 17, Amendolagine 9, Eremita 4, Maldera 2, Cuomo 7, Piarulli 4, D'Avanzo. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba
MOLFETTA: De Sario 4, Giorgio 6, Sancilio 20, Mendy 12, Azzollini 13, Orlando 9, Amoruso 7, Spadavecchia 3, Savoia, Loll 2. All. De Bellis
ARBITRI: Francavilla Pierluigi di Barletta e Lorusso Michele di Altamura
PARZIALI: 19-15 40-37 59-54 76-81
