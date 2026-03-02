Basket
Overtime Fatale per la NMC: sconfitta di misura contro Barletta
Al PalaDisfida di Barletta, i padroni di casa della Frantoio Muraglia superano la NMC con il risultato di 94-93
Corato - lunedì 2 marzo 2026 10.33 Comunicato Stampa
Sfortunata prestazione per la Nuova Matteotti Corato che deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria: al PalaDisfida di Barletta, i padroni di casa della Frantoio Muraglia superano la NMC con il risultato di 94-93 dopo un overtime al termine di una partita dalle mille emozioni ma, allo stesso tempo, condizionata da un arbitraggio alquanto discutibile.
Coach Scoccimarro schiera dal primo minuto Bolzoni, Gambarota, Guadagno, Suraci e Serino. Dall'altra parte coach Ambrico si affida all'ormai collaudato starting five composto da D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.
Pronti via e Barletta, grazie alla bomba di Gambarota, si porta sul 5-0. La reazione della NMC è affidata a Pollice e D'Imperio (10-6), a cui replica prontamente l'ex Suraci con due triple consecutive (16-8). Gatta e Marchioli firmano un minibreak di 5-0 (22-16), ma il canestro di Serino, in chiusura di primo quarto, vale il 27-18 per i padroni di casa.
In avvio di secondo quarto, Pollice e Mastrodonato riducono lo svantaggio sul -4 (29-25) ma Barletta continua ad avere percentuali stratosferiche dall'arco e, trascinata da Bolzoni e Gambarota, allunga a + 6 (40-34). Marchioli e Gatta salgono nuovamente in cattedra e, con le loro triple, consentono alla NMC di impattare a quota 40. Si va all'intervallo lungo sul 48-44 grazie al 2/2 dalla lunetta di Gambarota.
Botta e risposta in apertura di terzo quarto con la bomba di Suraci da un lato (54-48) e il break di 5-0 confezionato da Marchioli e Pollice dall'altro (54-53). La partita continua sul binario dell'equilibrio con la NMC a rincorrere fino a quando Barletta, grazie alla premiata ditta Bolzoni-Gambarota, ritorna ad avere tre possessi pieni di vantaggio (67-58). Il terzo quarto si chiude sul 73-65 per Barletta.
Il quarto periodo si apre con Barletta che vola sul +12 con La Macchia e Suraci (77-65). La NMC non si arrende e, trascinata dai soliti Marchioli e Gatta, accorcia le distanze (77-73). La bomba di Gatta regala la parità a quota 80 ai suoi. Nel finale succede di tutto: Gambarota fa 1/2 a cronometro fermo (84-82), ma capitan D'Imperio, sulla sirena, segna il canestro dell'84-84 e manda la gara all'overtime.
Dopo il canestro del solito Gambarota, gli Ambrico boys firmano un parziale di 5-0 con D'Imperio e Gatta e si portano in vantaggio dopo un'eternità (86-89). Serino accorcia le distanze per i padroni di casa (88-89). Il canestro di Marchioli vale il +2 (88-91) ma Barletta, grazie al canestro di Bolzoni e al 2/2 di Suraci dalla lunetta, ritorna in vantaggio (92-91). Pollice appoggia al tabellone il nuovo +1 NMC (92-93). Serino è chirurgico dalla lunetta e consente a Barletta di andare sul 94-93. La NMC fallisce il match point con D'Imperio, il cui tiro da 3 si spegne sul ferro: al PalaDisfida, Barletta batte la NMC con il punteggio di 94-93 dopo un overtime.
FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET - NUOVA MATTEOTTI CORATO 94 - 93 d1ts
BARLETTA: Guadagno 2, Auricchio, Camassa n.e., La Macchia 6, Bolzoni 14, Falcone, Serino 20, Doronzo, Albino, Fadel Lo, Suraci 25, Gambarota 27. Coach: Scoccimarro
NMC: Zippari n.e., D'Imperio 13, De Santis 6, Rutigliano n.e., Mastrodonato 4, Marino 7, Pollice 15, Lovero n.e., Marchioli 25, Gatta 14, Martino n.e., Zanassi 9. Coach: Ambrico
Parziali: 27-18; 48-44; 73-65; 84-84; 94-93
Arbitri: Siragusa di Brindisi e Morelli di Foggia
Usciti per 5 falli: Zanassi
Coach Scoccimarro schiera dal primo minuto Bolzoni, Gambarota, Guadagno, Suraci e Serino. Dall'altra parte coach Ambrico si affida all'ormai collaudato starting five composto da D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.
Pronti via e Barletta, grazie alla bomba di Gambarota, si porta sul 5-0. La reazione della NMC è affidata a Pollice e D'Imperio (10-6), a cui replica prontamente l'ex Suraci con due triple consecutive (16-8). Gatta e Marchioli firmano un minibreak di 5-0 (22-16), ma il canestro di Serino, in chiusura di primo quarto, vale il 27-18 per i padroni di casa.
In avvio di secondo quarto, Pollice e Mastrodonato riducono lo svantaggio sul -4 (29-25) ma Barletta continua ad avere percentuali stratosferiche dall'arco e, trascinata da Bolzoni e Gambarota, allunga a + 6 (40-34). Marchioli e Gatta salgono nuovamente in cattedra e, con le loro triple, consentono alla NMC di impattare a quota 40. Si va all'intervallo lungo sul 48-44 grazie al 2/2 dalla lunetta di Gambarota.
Botta e risposta in apertura di terzo quarto con la bomba di Suraci da un lato (54-48) e il break di 5-0 confezionato da Marchioli e Pollice dall'altro (54-53). La partita continua sul binario dell'equilibrio con la NMC a rincorrere fino a quando Barletta, grazie alla premiata ditta Bolzoni-Gambarota, ritorna ad avere tre possessi pieni di vantaggio (67-58). Il terzo quarto si chiude sul 73-65 per Barletta.
Il quarto periodo si apre con Barletta che vola sul +12 con La Macchia e Suraci (77-65). La NMC non si arrende e, trascinata dai soliti Marchioli e Gatta, accorcia le distanze (77-73). La bomba di Gatta regala la parità a quota 80 ai suoi. Nel finale succede di tutto: Gambarota fa 1/2 a cronometro fermo (84-82), ma capitan D'Imperio, sulla sirena, segna il canestro dell'84-84 e manda la gara all'overtime.
Dopo il canestro del solito Gambarota, gli Ambrico boys firmano un parziale di 5-0 con D'Imperio e Gatta e si portano in vantaggio dopo un'eternità (86-89). Serino accorcia le distanze per i padroni di casa (88-89). Il canestro di Marchioli vale il +2 (88-91) ma Barletta, grazie al canestro di Bolzoni e al 2/2 di Suraci dalla lunetta, ritorna in vantaggio (92-91). Pollice appoggia al tabellone il nuovo +1 NMC (92-93). Serino è chirurgico dalla lunetta e consente a Barletta di andare sul 94-93. La NMC fallisce il match point con D'Imperio, il cui tiro da 3 si spegne sul ferro: al PalaDisfida, Barletta batte la NMC con il punteggio di 94-93 dopo un overtime.
FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET - NUOVA MATTEOTTI CORATO 94 - 93 d1ts
BARLETTA: Guadagno 2, Auricchio, Camassa n.e., La Macchia 6, Bolzoni 14, Falcone, Serino 20, Doronzo, Albino, Fadel Lo, Suraci 25, Gambarota 27. Coach: Scoccimarro
NMC: Zippari n.e., D'Imperio 13, De Santis 6, Rutigliano n.e., Mastrodonato 4, Marino 7, Pollice 15, Lovero n.e., Marchioli 25, Gatta 14, Martino n.e., Zanassi 9. Coach: Ambrico
Parziali: 27-18; 48-44; 73-65; 84-84; 94-93
Arbitri: Siragusa di Brindisi e Morelli di Foggia
Usciti per 5 falli: Zanassi