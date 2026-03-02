Overtime Fatale per la NMC: sconfitta di misura contro Barletta

Sfortunata prestazione per la Nuova Matteotti Corato che deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria: al PalaDisfida di Barletta, i padroni di casa della Frantoio Muraglia superano la NMC con il risultato di 94-93 dopo un overtime al termine di una partita dalle mille emozioni ma, allo stesso tempo, condizionata da un arbitraggio alquanto discutibile.Coach Scoccimarro schiera dal primo minuto Bolzoni, Gambarota, Guadagno, Suraci e Serino. Dall'altra parte coach Ambrico si affida all'ormai collaudato starting five composto da D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.Pronti via e Barletta, grazie alla bomba di Gambarota, si porta sul 5-0. La reazione della NMC è affidata a Pollice e D'Imperio (10-6), a cui replica prontamente l'ex Suraci con due triple consecutive (16-8). Gatta e Marchioli firmano un minibreak di 5-0 (22-16), ma il canestro di Serino, in chiusura di primo quarto, vale il 27-18 per i padroni di casa.In avvio di secondo quarto, Pollice e Mastrodonato riducono lo svantaggio sul -4 (29-25) ma Barletta continua ad avere percentuali stratosferiche dall'arco e, trascinata da Bolzoni e Gambarota, allunga a + 6 (40-34). Marchioli e Gatta salgono nuovamente in cattedra e, con le loro triple, consentono alla NMC di impattare a quota 40. Si va all'intervallo lungo sul 48-44 grazie al 2/2 dalla lunetta di Gambarota.Botta e risposta in apertura di terzo quarto con la bomba di Suraci da un lato (54-48) e il break di 5-0 confezionato da Marchioli e Pollice dall'altro (54-53). La partita continua sul binario dell'equilibrio con la NMC a rincorrere fino a quando Barletta, grazie alla premiata ditta Bolzoni-Gambarota, ritorna ad avere tre possessi pieni di vantaggio (67-58). Il terzo quarto si chiude sul 73-65 per Barletta.Il quarto periodo si apre con Barletta che vola sul +12 con La Macchia e Suraci (77-65). La NMC non si arrende e, trascinata dai soliti Marchioli e Gatta, accorcia le distanze (77-73). La bomba di Gatta regala la parità a quota 80 ai suoi. Nel finale succede di tutto: Gambarota fa 1/2 a cronometro fermo (84-82), ma capitan D'Imperio, sulla sirena, segna il canestro dell'84-84 e manda la gara all'overtime.Dopo il canestro del solito Gambarota, gli Ambrico boys firmano un parziale di 5-0 con D'Imperio e Gatta e si portano in vantaggio dopo un'eternità (86-89). Serino accorcia le distanze per i padroni di casa (88-89). Il canestro di Marchioli vale il +2 (88-91) ma Barletta, grazie al canestro di Bolzoni e al 2/2 di Suraci dalla lunetta, ritorna in vantaggio (92-91). Pollice appoggia al tabellone il nuovo +1 NMC (92-93). Serino è chirurgico dalla lunetta e consente a Barletta di andare sul 94-93. La NMC fallisce il match point con D'Imperio, il cui tiro da 3 si spegne sul ferro: al PalaDisfida, Barletta batte la NMC con il punteggio di 94-93 dopo un overtime.FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET - NUOVA MATTEOTTI CORATO 94 - 93 d1tsBARLETTA: Guadagno 2, Auricchio, Camassa n.e., La Macchia 6, Bolzoni 14, Falcone, Serino 20, Doronzo, Albino, Fadel Lo, Suraci 25, Gambarota 27. Coach: ScoccimarroNMC: Zippari n.e., D'Imperio 13, De Santis 6, Rutigliano n.e., Mastrodonato 4, Marino 7, Pollice 15, Lovero n.e., Marchioli 25, Gatta 14, Martino n.e., Zanassi 9. Coach: AmbricoParziali: 27-18; 48-44; 73-65; 84-84; 94-93Arbitri: Siragusa di Brindisi e Morelli di FoggiaUsciti per 5 falli: Zanassi