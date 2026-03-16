Una super Fas Basket Corato batte nettamente Milazzo al Palalosito

Continua la rincorsa al sogno playoff per la Fas Basket Corato. I ragazzi di coach Marco Verile battono nettamente la Svincolati Milazzo 78-49 in un match sempre saldamente tenuto in pugno per tutti i 40 minuti. I baresi ribaltano anche la differenza canestri e si garantiscono un eventuale vantaggio in caso di arrivo a pari punti con i siciliani.Inizio di gara con Milazzo che stappa il parziale con il canestro di Maiorana. Lo svantaggio sblocca Corato che reagisce subito e piazza il primo break della gara. Dip pareggia subito lo score, le triple di Paoletti e Basile ed il successivo canestro di Corral regalano il 10-2 ai baresi e accendono il PalaLosito. La reazione ospite non ferma Corato che continua a spingere ed allunga ulteriormente approfittando anche degli errori degli ospiti. Le triple di Corral, Basile e del subentrato Manisi infatti dilatano ulteriormente il gap e premiano un Corato che gioca bene e fa divertire il proprio pubblico. Il quarto si chiude con la tripla del giovanissimo Diaz, entrato dalla panchina ed autore di una prova di carattere e personalità, a cui risponde Spada per il 24-12 dopo 10 minuti.I coratini iniziano forte anche il secondo quarto con un ulteriore 7-0 firmato Dip, Rapini ed ancora Manisi, con Milazzo che non va a segno per alcuni minuti prima dei 2 punti di Bolletta (31-14). La partita è saldamente nelle mani di Corato con i siciliani che non trovano mai il bandolo della matassa e faticano a contenere la manovra incisiva e pungente dei baresi, bravi e cattivi anche in difesa dove concedono soltanto 8 punti in tutto il quarto. Altre due triple firmate Corral ed ancora Diaz lanciano i baresi sul 43-20, punteggio con cui i locali legittimano due ottimi quarti e chiudono avanti all'intervallo.Al rientro dopo la pausa i ritmi si abbassano notevolmente ed anche lo spettacolo ne risente. Tanti gli errori da ambo le parti e ad avere buon gioco è Milazzo che trova alcuni canestri importanti ed un break di 0-7 che riduce il gap di svantaggio (46-29). I coratini, come nel primo quarto, si scuotono dal torpore e sull'asse Manisi – Rapini – Corral restuiscono il parziale e riportano il vantaggio oltre i 20 punti di margine, chiudendo di fatto virtualmente la contesa (53-29). Nei restanti minuti c'è ancora spazio per la terza tripla di Diaz, che manda le due squadre all'ultimo mini intervallo sul 56-31, con il risultato già ampiamente in cassaforte per i coratini.Ultimo quarto valido solo per le statistiche. I neroverdi controllano agevolmente il match e mantengono l'intensità alta mentre Milazzo non riesce ad avvicinarsi. Coach Verile da ampio spazio alla sua panchina ed ai suoi under concedendo minuti importanti ai vari Bavaro, Braga e De Rossi. I ragazzi non deludono le aspettative e segnano punti importanti. Tutti sono molto positivi sia in attacco che in difesa, giocando con personalità e sfruttando bene la chance loro offerta. Con il contributo dei propri giovani, Corato chiude 78-49 e può cosi festeggiare assieme al proprio pubblico prima di osservare il proprio turno di riposo nella prossima giornata.FAS BASKET CORATO - SVINCOLATI MILAZZO 78 – 49CORATO: Manisi 16, Cabodevilla, Dip 4, Rapini 6, Braga 4, Basile 6, Corral 10, De Rossi 6, Mulevicius 2, Bavaro 4, Diaz 13, Paoletti 7. All. Verile Ass.All. SilvestriniMILAZZO: Maiorana 10, Malual 8, Costa 5, Spada 7, Druzheliubov 7, Costantino, Bolletta 7, Alioto 3, Skesters, La Bua 2. All. PriullaARBITRI: Farina Valaori e Rodi di BrindisiPARZIALI: 24-12 43-20 56-31 78-49