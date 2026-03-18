Vittoria fondamentale in chiave play off per le NMC

Bellissima vittoria per la Nuova Matteotti Corato che, nell'anticipo della decima giornata del girone di ritorno, sfodera una prestazione di livello assoluto contro Monteroni, quarta forza del campionato, e si aggiudica la contesa con il risultato di 74-67 al termine di un match senza discussione.Coach Ambrico schiera dal primo minuto il solito starting five composto da D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte, coach Curiale si affida a Ferraretti, Diomede, Liepins, De Leo e Diouf.Pronti via e sale subito in cattedra l'Arañita Zanassi che realizza tre triple consecutive, a cui si aggiungono i canestri di D'Imperio e Pollice che valgono la doppia cifra di vantaggio per la NMC (13-3). La reazione di Monteroni è affidata ai colpi di Diomede (15-10) ma, nel finale di quarto, i quattro punti di fila realizzati da Marino permettono alla NMC di chiudere i primi dieci minuti di gioco sul 19-10.Nel secondo quarto, parte forte Monteroni grazie ai cinque punti consecutivi messi a referto da Liace (19-15) ma la NMC non si fa intimidire e aumenta i giri del motore grazie ad un parziale monstre di 11-0 confezionato da Marchioli e Pollice, conquistando i 15 punti di vantaggio (30-15). Diomede e la bomba di Ferraretti permettono agli ospiti di accorciare le distanze (30-20). Zanassi e Gatta ridanno ossigeno alla NMC: si va all'intervallo lungo sul 40-26.All'uscita dagli spogliatoi, Monteroni prova a rifarsi sotto con Liepins e Di Leo (43-34). La NMC risponde con un break di 5-0 e ritorna ad avere un vantaggio rassicurante (50-36). Diomede e Di Leo decidono di caricarsi Monteroni sulle spalle con un controparziale di 8-0 che vale il -6 (50-44). La bomba di De Santis consente alla NMC di chiudere il terzo quarto sul 53-45.In apertura di quarto quarto, Marchioli e Gatta si accendono dalla lunga distanza e, con la specialità del loro repertorio, riconsegnano alla NMC la doppia cifra di vantaggio (59-47). Monteroni non muore mai e, grazie ad un parziale di 6-0 firmato da Usai e Diomede, si porta a quattro punti di distanza (63-59). La tripla pesante di Mastrodonato e i lay up di Pollice su assist deliziosi di Zanassi valgono il +8 per la NMC che, di fatto, mettono la parola fine alla partita (70-62). La NMC vince 74-67, ritorna al successo dopo tre sconfitte consecutive e conquista momentaneamente il sesto posto in classifica.NUOVA MATTEOTTI CORATO - ITAL BIO ENERGY MONTERONI 74-67NMC: Zippari n.e., D'Imperio 2, De Santis 9, Rutigliano n.e., Mastrodonato 5, Marino 7, Pollice 13, Lovero n.e., Marchioli 11, Gatta 8, Martino n.e., Zanassi 19. Coach: AmbricoMONTERONI: Chavdar n.e., Flores n.e., Martino n.e., Usai 11, Sene n.e., Labovic 2, Liepins 10, Ferraretti 5, Diouf 1, De Leo 16, Diomede 17, Liace 5Parziali: 19-10; 40-26; 53-45; 74-67Arbitri: Spano Nunzio di Sannicandro di Bari e Fioretti Samuele di Brindisi