Tutto pronto a Trani per la sesta edizione di "Calice di San Lorenzo"

Venerdì 11 e sabato 12 agosto torna aper la sesta edizione. Grandi numeri per l'iniziativa di quest'anno: 23 cantine in rappresentanza di tutte le province pugliesi, 90 etichette, vini IGT, IGP DOP , DOC e Riserve, 4 gastronomie, 3 oleifici, 90 volontari collaboratori.Il percorso enogastronomico fatto di arte, cultura e musica dal vivo si svolgerà nelle sere dell'11 e del 12 agosto tra piazza Regia Udienza, Piazza Duomo e Piazza Monsignor Addazi a Trani.L'evento nasce da un progetto organizzato dal Comune di Trani in collaborazione con l'associazione culturale Cibus di Vinum con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo, Sviluppo Economico e lmpresa Turistica della Regione Puglia.La formula richiama quella delle scorse edizioni ma con novità di rilievo, sottolineate durante la conferenza stampa nella quale si è manifestato il senso di responsabilità dell'intera organizzazione di far fronte a un'aspettativa di partecipazione sempre più importante: 30.000 presenze lo scorso anno, provenienti non solo dalla Puglia ma dalle regioni circostanti a cui si sono uniti i numerosi turisti stranieri.Grazie a un contributo di €15 sarà possibile aver diritto alla ormai celebre sacca che conterrà un calice per la degustazione, una confezione di taralli, sette ticket per la degustazione di vini, uno per la degustazione gastronomica a scelta tra le presenti e uno di degustazione di olio.Delle novità è da sottolineare la presenza del sommelier Rosangela Casalino, coordinatrice del servizio mescita: per la prima volta una donna e per la prima volta un sommelier di Trani.Tre stand per le degustazioni gastronomiche: una dello chef tranese Mimmo Verrigni che presenterà una scelta tra due primi preparati durante la manifestazione durante e legati alla tradizione del territorio; una dei celebri panini al pesce di Peschef; l'altra, e che costituisce la seconda vera novità di quest'edizione, preparata con la Brigata della Locanda del Giullare, la realtà tranese che dimostra come attraverso l'arte declinata anche attraverso la ristorazione sia possibile una autentica inclusione sociale.Le serate saranno animate da musica dal vivo musica pop e musica popolare con pizzica e taranta (tornano "Gli zii di Milano" e "le storie del Vecchio Sud", presenti in entrambe le date).Grazie alla media partnership con, è possibile aggiudicarsi due ticket degustativi in omaggio partecipando al contest su Instagram.È possibile prenotare i propri biglietti attraverso il sito www.calicedisanlorenzo.it