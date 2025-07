Tutto pronto per la quinta edizione del Premio Nazionale Don Uva

Mancano poche ore all'inizio dell'attesa quinta edizione del Premio Nazionale Don Uva, in programma mercoledì 2 luglio, alle ore 20.00, presso il Piazzale della Basilica San Giuseppe, a Bisceglie.L'evento, ormai tra gli appuntamenti di rilievo dell'estate pugliese, è dedicato a Don Pasquale Uva per celebrare la sua importante missione a beneficio degli "ultimi", per i quali ha realizzato grandi opere. L'ambito riconoscimento, che racchiude tutti i valori che hanno guidato l'esistenza del Venerabile, ogni anno viene consegnato a personalità impegnate nell'ambito del sociale e della solidarietà.La serata sarà allietata dell'Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la partecipazione del giovanissimo violinista prodigio Nurie Chung. Confermati alla conduzione, Safiria Leccese e Alfredo Nolasco, dopo i successi delle passate edizioni.La serata del 2 luglio sarà davvero ricca di contenuti musicali, grazie alla presenza di un celebre direttore d'orchestra come Roberto Molinelli che, tra l'altro, proporrà la sua "Paganiniana".«Dal punto di vista musicale - sottolinea il Direttore artistico Alfredo Nolasco - l'evento sarà caratterizzato da una speciale Music promenade griffata Molinelli: una vera e propria passeggiata musicale alla scoperta della tradizione della melodia dell'opera lirica, passando per la canzone italiana, fino ad arrivare alle intramontabili melodie del rock internazionale».Naturalmente, anche in questa edizione, il Premio Don Uva sarà impreziosito da sorprese ed emozioni, particolarmente in momenti "talk" con la famosa giornalista/conduttrice Mediaset Safiria Leccese.Il Premio Nazionale Don Uva, finalizzato a celebrare la vita, la salute, l'importanza e la bellezza dell'arte, è organizzato da Universo Salute - Gruppo Telesforo, in collaborazione con Fondazione S.e.c.a., Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e "Libri nel Borgo Antico", con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Barletta - Andria - Trani e Comune di Bisceglie.All'evento di Bisceglie si potrà accedere gratuitamente fino ad esaurimento posti (prenotazioni su Eventbrite. Accesso unico al pubblico: via della Libertà/Universo Salute).