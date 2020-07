UDC e Cambiamo con Toti: «Sosterremo Angela Quinto»

Iniziano a delinearsi meglio gli schieramenti politici in vista delle prossime amministrative.Dopo il silenzio degli ultimi mesi, oggi UDC e "Cambiamo con Toti" scelgono di sciogliere le loro riserve e comunicano l'adesione al progetto politico di Angela Quinto, la prima ad aver annunciato la sua candidatura a sindaco.La decinsione, afferma la coalizione, è maturata «dopo attenta analisi e valutazione del quadro politico cittadino e degli schieramenti al momento in campo» e pertanto i partiti «hanno deciso di dare impulso all'azione politica cittadina, facendo convergere il proprio sostegno al Candidato Sindaco Dott.ssa Angela Quinto».«I partiti ed i movimenti di cui innanzi, auspicano e si dichiarano altresì, disponibili ad un confronto con le altre forze politiche di centro destra, al fine di ampliare ulteriormente la coalizione ed assicurare a Corato una Amministrazione solida e competente per il quinquennio 2020-2025, in grado di dare risposte concrete e fattuali, stante il delicato momento congiunturaledella vita Amministrativa Coratina» conclude la nota inoltrata dal referente Francesco Caputo.