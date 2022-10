Un riconoscimento per la Pro Loco Quadratum

Toccherà anche alla Pro Loco Quadratum ricevere un riconoscimento al merito per la longevità in termini di anni trascorsi dalla fondazione e per la conseguente presenza sul territorio. Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia in programma lunedì 17 ottobre, dalle ore 10:00, nella Sala 3 del Padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari.Lo ha annunciato il Comitato regionale delletramite il suo presidente: «Con sindaci, presidenti di Pro Loco, dirigenti regionali e nazionali Unpli e assieme la Regione Puglia vivremo una mattina tra storia, tradizione e impegno durante la quale saranno attribuiti i giusti riconoscimenti a quelle associazioni Pro Loco Unpli Aps presenti e operanti da più di cinquant'anni, alcune da oltre sessant'anni, sulle loro comunità e sull'intero territorio regionale».Oltre al presidente Lauciello, introdurranno il presidente onorario Unpli Pugliae il presidente nazionale dell'Unpli. Previsti anche gli interventi di, presidente del consiglio regionale;, assessore regionale al turismo;, dirigente del Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia.Saranno celebrati anche i sessant'anni dalla fondazione dell'Unpli nazionale. «Un traguardo davvero importante e che merita di essere celebrato» lo ha definito. «La partecipazione dei rappresentanti dell'Unpli nazionale e della Regione Puglia attesta e marca ancora di più la validità del lavoro messo in campo quotidianamente dalle Pro Loco Unpli pugliesi. sempre in prima linea sotto il profilo della promozione e della valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali di Puglia».Il riconoscimento sarà consegnato ai responsabili delle Pro Loco Unpli di Accadia, Alezio, Altamura, Andrano, Andria, Apricena, Bisceglie, Canosa di Puglia, Casamassima, Conversano, Copertino, Corato, Deliceto, Galatone, Ginosa, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Laterza, Latiano, Leuca, Mesagne, Mola di Bari, Molfetta, Palo del Colle, Porto Cesareo, Ruvo di Puglia, Sannicola-Lido Conchiglie, San Severo, Spinazzola, Terlizzi, Toritto Quasano, Torre dell'Orso, Tricase, Troia e Ugento e Marine.