UNPLI Puglia, Rocco Lauciello confermato alla presidenza

L'assemblea delle Pro Loco che costituiscono il comitato regionale Unpli Puglia ha rieletto Rocco Lauciello quale presidente per il quadriennio 2020-2024. Sarà ancora il dirigente ruvese a guidare le Pro Loco pugliesi per il prossimo mandato.Domenica 26 luglio, nella Sala 2 del padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, per acclamazione, è partito il secondo mandato per Lauciello.Rinnovati anche i collegi dei probiviri e dei revisori dei conti: per il primo sono stati eletti Paolo Scarascia, Ippazio Martella e Paola Cotugno (supplente Mariligia Sasso), per il secondo Maria Rosaria De Santis, Donato Liuzzi e Gianvito D'Aversa (supplenti Giuseppe Antonacci e Stefania Chiego)."Inizia un nuovo quadriennio in cui ciascun dirigente, ciascun presidente, ciascun membro del consiglio direttivo e ciascun socio sarà chiamato a collaborare, a proporre, a partecipare alla vita attiva del comitato regionale", ha spiegato Lauciello dopo la proclamazione avvenuta tramite il presidente onorario Unpli Puglia, prof. Angelo Lazzari, "L'organigramma serve per dare un ordine strutturale, ma mi avvarrò della competenza, della volontà, della disponibilità e della passione di ciascuno di voi".Nel corso dell'assemblea elettiva, è stato proiettato un video-intervento del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomia Francesco Boccia impegnato negli Stati Generali della Montagna in Abruzzo: "Ci incontreremo presto alla prima occasione utile per ringraziarvi per quanto fate per la comunità pugliese. Non c'è luogo che visito in giro per le regioni in cui non sia presente una Pro Loco attiva, operosa, dinamica e propositiva. Auguri al nuovo gruppo dirigente e auguri a tutte le Pro Loco di Puglia".Ricordato dal neo rieletto presidente anche l'impegno e la sensibilità mostrate nel quadriennio passato dall'assessorato regionale all'industria turistica e culturale nella persona di Loredana Capone.Letti anche i messaggi augurali del presidente del consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo ("Grazie alle Pro Loco di Puglia per quel gesto di solidarietà in piena pandemia con la donazione di sei ventilatori polmonari per ogni ospedale Covid di Puglia") e dell'europarlamentare Chiara Gemma ("Un grande ringraziamento per l'impegno che quotidianamente viene svolto in ogni città pugliese per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale").Presentati anche i capi delegazione delle realtà territoriali che entrano di diritto nel consiglio regionale Unpli Puglia. Nei prossimi giorni verrà nominato il vice e si entrerà nel vivo del mandato 2020-2024.