Vaccini, al via le adesioni ma i coratini vengono dirottati a Ruvo

chiamando il numero verde 800.71.39.31 che sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Chiamando il numero verde la persona che intende vaccinarsi (o una persona delegata) riferisce i dati richiesti e l'operatore comunica l'appuntamento fissato. Se si desidera stampare il promemoria ci si può recare in una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP;

oppure è possibile confermare il tutto recandosi direttamente nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Saranno i farmacisti ad inserite i dati della persona che vuole aderire alla vaccinazione e comunicheranno data e luogo della somministrazione. Possono anche stampare il promemoria dell'appuntamento o modificare l'appuntamento.

Dalle 14.00 di questo pomeriggio sono partite le operazioni di adesione alla prenotazione dei vaccini per persone dai 60 ai 79 anni attraverso la piattaforma della Regione " La Puglia ti vaccina ".Per l'esattezza, da oggi è consentita l'adesione per persone nate nel 1942 e nel 1943 e si procederà a scaglioni per età. Fino a domani, 30 marzo, dovranno accettare la prenotazione i nati nel 1942 e 1943, mentre da mercoledì 31 marzo toccherà a coloro i quali sono nati nel 1944 e nel 1945 e così a scalare. I primi a ricevere la somministrazione saranno uomini e donne nati nei primi mesi del 1942 a partire dal 12 aprile.Lunghe le attese per accedere al sito nelle prime ore, poi i tempi di attesa si sono gradualmente ridotti. La piattaforma consente di accettare la data già calendarizzata o eventualmente trovarne un'altra, scaricando alla conclusione del percorso telematico il promemoria con luogo e data della prima somministrazione (nella maggior parte dei casi nel comune di residenza o in un uno vicino), nonché le 11 pagine del consenso informato al trattamento vaccinale, da compilare e ridiscutere poi con il personale sanitario nel giorno della vaccinazione. In quelle pagine sono inserite anche le schede informative dei ritrovati Pfizer-BioNTech, AstraZeneca o Moderna.Ma è proprio in merito alla sede del centro vaccinale che molti coratini si sono trovati dinanzi ad una sorpresa: per la somministrazione del vaccino sono stati dirottati al centro vaccinale del Palazzetto dello Sport di Ruvo di Puglia, non ancora allestito e per il quale è giunta solo oggi conferma di realizzazione, e non all'HUB vaccinale di Corato, già operativo da giorni.Il centro cittadino non risulterebbe al momento censito sulla piattaforma regionale e sulla pagina facebook del Comune di Corato giunge la comunicazione:« Le adesioni per i Vaccini Anti Covid ripartiranno non appena l'anagrafe delle prenotazioni sarà aggiornata sull'Hub vaccinale di Corato. I residenti a Corato non dovranno andare a Ruvo di Puglia. Chi ha ricevuto tale indicazione deve ritenerla nulla».In attesa di una risoluzione dell'inconveniente, si ricorda che si può accettare la calendarizzazione approntata dalle ASL di riferimento anche con altre due modalità: