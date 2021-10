Vaccini anticovid, ancora 2 appuntamenti per le seconde dosi

La somministrazione sarà concentrata in due giornate

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha comunicato nelle scorse ore i nuovi orari di apertura dei punti vaccinali di popolazione allestiti in tutta l'Area Metropolitana.All'hub vaccinale di Corato, allestito nella scuola Alcide De Gasperi si accederà solo per le seconde dosi, per appuntamento, nei giorni 15 e 27 ottobre dalle 9.00-13.00.