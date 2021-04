Vaccini anticovid, la Asl promette: «Entro fine mese concluderemo le somministrazioni per età 79 -70»

Oltre 14mila vaccinazioni nelle ultime 48 ore: corre spedita la campagna vaccinale della ASL Bari che entro il 30 aprile concluderà in anticipo le somministrazioni in favore dei soggetti della fascia di età compresa fra i 70 e i 79 anni. Data la aumentata capacità vaccinale delle sedi ASL, i cittadini di 70 – 79 anni non fragili che risultano prenotati dal 3 maggio in poi hanno la possibilità di anticipare la vaccinazione sempre nella stessa sede nella settimana compresa fra il 19 e il 25 aprile. E' sufficiente visionare la data anticipata nuova attraverso gli stessi canali della adesione: Farmacup, portale della Regione Puglia (https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/) e numero verde regionale (800.71.39.31).La macchina organizzativa della ASL ha messo in campo tutte le forze a disposizione e l'intera fornitura di vaccini, tanto da registrare una percentuale di somministrazioni pari al 99 per cento. A confermare la rapidità delle procedure sono i dati raccolti quotidianamente dal sistema di controllo e di gestione a supporto del Nucleo aziendale operativo vaccini: fra il 12 e il 13 aprile sono stati eseguiti nel dettaglio 14.858 vaccinazioni attraverso la rete degli hub di popolazione, dei centri distrettuali in sinergia con i medici di Medicina generale e degli ambulatori ospedalieri, in favore delle categorie prioritarie previste dal piano strategico regionale."Stiamo bruciando le tappe per assicurare il maggior numero di immunizzazioni – spiega il dg Antonio Sanguedolce – abbiamo dato un'accelerata decisiva alle vaccinazioni attestandoci su una media quotidiana di somministrazioni che rispettano a pieno le indicazioni della struttura commissariale nazionale".Oltre ai cittadini che si sono già prenotati, è aperta da oggi la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini senza fragilità alla doppia annualità dei nati nel 1944 e 1945, quindi dei 77enni e 76enni.Si prosegue in questo ordine decrescente di età: giovedì 15 aprile: 75enni e 74enni; venerdì 16 aprile: 73enni e 72enni; sabato 17 aprile: 71enni e 70enni; domenica 20 aprile: 69enni. Si va avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.Resta sempre confermato l'appuntamento per chi ha effettuato l'adesione sul sistema "La Puglia ti vaccina", che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.