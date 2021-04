Vaccini, il sindaco scrive a Lopalco e Asl: «Più personale per l'Hub di Corato»

Questa mattina i sindaci di Corato, Corrado De Benedittis, e di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, hanno scritto all'assessore alla Sanità della Regione Puglia Lopalco, al direttore della ASL Bari Sanguedolce e alla dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari Fortunato, una lettera a firma congiunta per chiedere di implementare la dotazione di personale operativo nei due centri vaccinali comunali."Considerata – si legge nella lettera - la necessità, come da disposizioni regionali, di dare un forte impulso alla vaccinazione della popolazione e considerato che sono stati allestiti, d'intesa con ASL Bari, due importanti centri vaccinali nelle città di Corato e Ruvo di Puglia, strutturati per operare in piena autonomia, si chiede l'individuazione di due differenti equipe sanitarie, destinate a operare rispettivamente in ciascuno degli hub sopraindicati, affinché i medesimi possano esplicare la massima operatività in ossequio alle recentissime disposizioni regionali e nazionali."