Vaccino anti covid, avviato accordo con i medici di medicina generale

Chiesta collaborazione anche per la somministrazione dei vaccini per il personale scolastico

L'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro comunicano che dopo una richiesta da parte regionale, i rappresentanti dei Medici di medicina generale unitariamente, in sede di ufficio di segreteria, hanno accordato di avviare la definizione della parte organizzativa della campagna vaccinale anti covid.Il coinvolgimento della Medicina generale si avvierà con le categorie successive alla fase 1 del piano nazionale di vaccinazione, tra cui sono ricompresi i pazienti in assistenza domiciliare (ADI e ADP).Inoltre, la Regione ha richiesto una fattiva collaborazione per la definizione della somministrazione dei vaccini per il personale scolastico.La parte tecnica ha accordato la massima disponibilità, su base volontaria, di tutto il personale del comparto, prevedendo anche la partecipazione dei medici di continuità assistenziale.Queste determinazioni saranno ratificate in sede di Comitato Permanente Regionale.