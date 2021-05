Vaccino anti Covid, da domani prenotazione per gli under 60 con patologie

Sono 2.007.472 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale. Quelle consegnate dal Commissario nazionale sono 2.142.405, 93.7%).Sono state aperte oggi alle 14.00 le prenotazioni dei vaccini anti Covid per i pugliesi nati dal 1978 al 1981.Si può prenotare con il sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it o in farmacia con il FarmaCup o con il numero verde 800713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.Da domani sabato 22 maggio alle ore 14.00 partirà il servizio di prenotazione sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it per le persone con meno di 60 anni con patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Il servizio sarà attivo per aiutare a completare la vaccinazione di questa categoria, già iniziata.Si può così attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o accedere al servizio di prenotazione su La Puglia ti vaccina.La tabella delle patologie è pubblicata sul sito https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/persone-con-patologie-meno-60-anni Nel territorio della Asl Bari sono state somministrate più di 8.600 dosi il 20 maggio scorso. In dettaglio, nei centri della ASL Bari sono state inoculate 3.664 prime dosi e 4.992 seconde, tra cui 1.827 vaccinazioni riservate a soggetti vulnerabili per patologia. 1.046 le dosi somministrate nell'Hub Fiera del Levante, mentre i medici di medicina generale hanno eseguito 1.712 iniezioni (1.194 prime, 518 seconde). Nella giornata di oggi, alle ore 13, sono state già effettuate 4.749 vaccinazioni destinate alle categorie prioritarie.La ASL Bari sta ultimando la vaccinazione dei soggetti ad elevata fragilità. Ad oggi, su una platea di circa 38mila persone, ne sono state vaccinate con prima dose l'87 per cento.