Vaccino anti-Covid, dal 3 giugno prenotazioni per tutte le fasce d'età

«Dal 3 giugno andiamo verso il superamento delle fasce di età per la vaccinazione, ma con un occhio vigile agli over 60».Lo ha dichiarato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, in visita in Umbria.«Dobbiamo ultimare le categorie che abbiamo iniziato, e i fragili, anche se sappiamo che comunque ci sarà una percentuale di rinunciatari - aggiunge Figliuolo - dobbiamo poi andare su tutti gli altri, aprendo i punti di somministrazione aziendale, i medici di medicina generale, le farmacie e poi anche i pediatri di libera scelta dato che a breve si aprirà alla fascia 12-15 anni, una platea di circa 2 milioni e 300 mila ragazzi. Altra attenzione poi ci sarà sulla popolazione studentesca, perché dobbiamo riaprire le scuole».