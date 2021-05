Vaccino anti-Covid, Figliuolo: «Dal 10 maggio prenotazioni per over 50»

Accelera la campagna vaccinale anti-Covid in Italia, e da lunedì 10 maggio sarà possibile la prenotazione per la fascia over 50. Lo ha annunciato il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo.L'apertura alla nuova fascia d'età determinata, si legge in una nota, "dal buon andamento della campagna di somministrazione delle categorie prioritarie, over 80 e fragili".Stando agli ultimi dati comunicati, sul territorio nazionali il 25% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, tra questi ci sono tre quarti degli over 70, quelli più a rischio di conseguenze gravi o mortali per il Covid.