Venditore abusivo aggredisce agenti, ai domiciliari un 22enne

Nuovo episodio di violenza contro le divise a Corato, dopo quelli registrati a Giovinazzo e Bari. Nel corso di alcuni controlli contro la vendita irregolare di merce in alcuni punti della città, un agente dellaè stato aggredito da un abusivo, poi arrestato per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.«Non c'è stata una aggressione fisica - ha chiarito il sindaco, quanto piuttosto intemperanze verbali, minacce e atti d'ira, al sopraggiungere degli agenti». I fatti sono avvenuti lunedì scorso, quando una pattuglia, durante le consuete attività di vigilanza e di controllo degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, ha notato il giovane mentre vendeva frutta e verdura nei pressi della villa comunale, in via Sant'Elia privo di ogni tipo di documento e licenza.Il personale del reparto commercio, con il supporto del reparto giudiziario, lo ha sanzionato e gli ha sequestrato la merce in vendita, senza alcuna certificazione o tracciabilità. Da lì la reazione dell'abusivo che, dopo aver lanciato alcune cassette di frutta e verdura in strada, colpendo alcune auto in transito, si è poi scagliato contro un agente, aggredendolo: contuso e costretto a ricorrere alle cure degli operatori sanitari del pronto soccorso dell'ospedale, guarirà in 5 giorni.Il 22enne, invece, con l'ausilio di altre pattuglie di supporto, è stato fermato e accompagnato negli uffici di via Gravina per l'identificazione e le procedure del caso che hanno portato all'arresto per i reati di: il giovane è stato relegato ai domiciliari col braccialetto elettronico.