Fiumi di droga tra la Puglia e l'Abruzzo, 29 arresti. Uno è di Corato

In carcere, per un presunto traffico di stupefacenti, anche il 31enne Francesco Quercia. Sequestrati beni per 2 milioni di euro

Il centro degli affari era Orta Nova, comune in provincia di Foggia, dove ilè da tempo operativo. Ma l'attività del gruppo si espandeva fra le province di Barletta-Andria-Trani, Bari, Teramo e Chieti. Fiumi di droga tra la Puglia e l'Abruzzo. E in carcere è finito un coratino, il 31enne, detto «Cuore».Una presunta organizzazione criminale è stata smantellata oggi nel corso di una operazione dellasfociata nell'esecuzione dicautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del, su richiesta della: 29 arresti (15 in carcere, 14 ai domiciliari) e due obblighi di dimora. Oltre ai provvedimenti restrittivi è stato attuato il sequestro di beni del valore superiore aPer gli inquirenti, il presunto sodalizio aveva una ​«elevata capacità organizzativa», una ​«rilevante disponibilità di mezzi finanziari e strumentali», oltre a disporre di una ​«cassa comune e di una vera e propria contabilità di esercizio». Agli indagati sono contestati i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre a produzione, traffico e detenzione di droga. Tra gli arrestati, 53enne nipote del boss di Orta Nova, Francesco, e imputato per un tentato omicidio.Le indagini sono iniziate nel maggio 2019 come stralcio di un'altra inchiesta su un gruppo criminale di Bari vecchia. L'organizzazione avrebbe rifornito di droga, in particolare cocaina e hashish, diverse piazze pugliesi e abruzzesi, adoperando «strumenti di comunicazione criptati, mimetizzando le attività illecite nei negozi» e usando «nelle conversazioni un linguaggio allusivo: congli indagati indicavano un panetto da 100 grammi di droga, conuna cassa da circa 30 chili».Nei confronti degli indagati sono stati sequestrati. Le indagini hanno permesso di sequestrare. «La fornitura degli stupefacenti - ha sottolineato il coordinatore dell'Antimafia barese,- avveniva da Foggia, mentre lo smistamento delle partite veniva distribuito nelle varie realtà territoriali circostanti».L'indagine, ha aggiunto Giannella, è partita come «uno stralcio di un'altra attività investigativa su un clan della città vecchia di Bari, il cui principale fornitore era un andriese» che a sua volta si riforniva da Orta Nova.avvenuti a Corato da parte dell'indagato Quercia, fra novembre e dicembre 2019.