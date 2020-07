Verso la festa della Madonna Greca, Protettrice di Corato

Ha inizio da oggi, 9 luglio, la Novena in preparazione alla solenne festa in onore della Madonna Greca, Protettrice della città di Corato.Ogni sera, nella Chiesa di Santa Maria Greca, alle 18.15 il momento di preghiera con il Santo Rosario e invocazione della Protettrice a cui seguirà la celebrazione eucaristica alle ore 19.00.Venerdì 17 luglio la Preghiera del Rosario a Santa Maria Greca si terrà alle 20.30. La grande devozione mariana della città verso la sua Protettrice, in maniera ridotta nel rispetto delle misure di sicurezza disposte dalla CEI e da decreto della Diocesi, si celebrerà sabato 18 luglio con Celebrazione Eucaristica mattutina e l'Atto di affidamento alla Protettrice delle 9,00, e la Solenne Celebrazione in onore della Madonna Greca delle ore 19.00 in Piazza Vittorio Emanuele presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.