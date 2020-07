Verso le regionali, spunta il nome del primo coratino candidato

Al momento di candidati al consiglio regionale di Corato ce n'è soltanto uno ed è stato ufficializzato nella giornata di ieri.Si tratta dello psicologo Antonio Di Gioia, inserito nella lista di Italia in Comune, la lista civica fondata dal sindaco di Parma Pizzarotti e dal sindaco di Bitonto Abbaticchio e che racchiude in sé sindaci, esponenti della cultura popolare, ambientalisti e anche attivisti del Movimento delle Sardine.Di Gioia è attualmente il primo coratino candidato alle regionali, ma certamente non sarà l'ultimo.Il fermento delle ultime ore per l'individuazione del candidato sindaco del centrodestra potrebbe anche determinare delle novità in vista delle candidature alle regionali.Sembra ormai assodato che la Lega non esprimerà alcun candidato sindaco, come invece sostenevano qualche settimana fa Salvini in persona e il suo vicario regionale D'Eramo. Luigi Menduni, però, potrebbe optare per una candidatura alle regionali. Un atto doveroso del partito dopo l'epic fail del mancato annuncio del nome del candidato sindaco.Ma Menduni non sarebbe l'unico esponente del centrodestra a correre per un seggio in consiglio regionale: anche Forza Italia potrebbe esprimere il suo candidato benché vi sia ancora grande riserbo sul nome. Siamo comunque ancora nell'ordine delle ipotesi che, come è noto, in politica potrebbero cambiare da un momento all'altro.Sul fronte centrosinistra, invece, tutto tace. Sembrerebbe che i partiti locali vogliano convergere sui loro riferimenti regionali e non esprimere alcun candidato di Corato. Le segreterie, però, potrebbero richiedere la partecipazione di bandiera anche ad esponenti coratini. Anche in questo caso si rimane nell'alveo delle ipotesi.