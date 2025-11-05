Proteste via Bagnatoio
I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta

"Vogliamo collaborare con il Comune": Lunedì 10 novembre corteo pacifico per sbloccare la crisi del passaggio a livello che dura dal 2023

Corato - mercoledì 5 novembre 2025 6.48
La pazienza dei residenti di Via Bagnatoio è giunta al limite, ma la loro iniziativa non è mossa dalla rabbia, bensì dalla ferma volontà di collaborazione.
Lunedì 10 novembre, alle ore 16:00, la strada sarà il punto di partenza di un corteo pacifico organizzato per richiamare l'attenzione delle istituzioni su una situazione critica che si trascina ormai dal 2023: le pesanti difficoltà generate dal vicino passaggio a livello.
L'annuncio della manifestazione è accompagnato da un messaggio chiaro: "Questa iniziativa non nasce come protesta contro il Comune, ma come un invito alla collaborazione," spiegano i residenti, stanchi di convivere con una quotidianità segnata da difficoltà che impattano direttamente su viabilità, sicurezza e qualità della vita.
"Da due anni, infatti, conviviamo con difficoltà quotidiane che incidono sulla viabilità, sulla sicurezza e sulla qualità della vita di tanti residenti.
Il nostro desiderio è quello di trovare insieme alle istituzioni una soluzione concreta e condivisa," ribadiscono i promotori.
Il corteo si configura, dunque, come un appello accorato e costruttivo affinché "chi di dovere ascolti la voce di chi, ogni giorno, vive in prima persona questi disagi."
Nessuna polemica, ma una richiesta di attenzione, ascolto e cooperazione per sbloccare un'impasse che sta penalizzando pesantemente l'intera area.
L'iniziativa di lunedì vuole essere un momento di forte partecipazione civica.
Per questo, i residenti di Via Bagnatoio estendono l'invito a tutta la cittadinanza di Corato ad unirsi al corteo, con l'obiettivo di dimostrare che, quando una comunità si unisce, "si possono affrontare e risolvere anche le situazioni più difficili."
Lunedì 10 novembre sarà il giorno in cui il disagio si trasformerà in azione positiva, per spingere finalmente verso una soluzione definitiva.
