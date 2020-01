Via Francigena, a Corato un convegno del Lions Club

Il Lions Club Castel del Monte Host promuove per domani 25 gennaio, presso l'Auditorium del Liceo Classico Oriani-Tandoi (Via Santa Faustina Kowalska n. 1 – Corato), il Meeting sul tema "Splendori sulla Via Francigena – Viaggio in Puglia fra Arte e Poesia".Il convegno, che avrà inizio alle ore 18,30, si articolerà con le relazioni del dott. Franco Leone e della prof.ssa Adele Mintrone.Interverranno anche la Dott.ssa Marta Mazzone Coordinatrice Distrettuale Lions per la Via Francigena ed il Dott. Roberto Burano Spagnulo - Governatore Distretto 108AB – Italy.