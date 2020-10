Via Francigena del Sud, Comitato e Sanb insieme per ripulire la via dei pellegrini

«La prima accoglienza dei pellegrini che attraversano a piedi il nostro territorio - dichiara la Presidente della Via Francigena del Sud, Adele Mintrone - è una via pulita da rifiuti piccoli e grandi». È il fondamento dell'accordo siglato dal Comitato della via Francigena del Sud con la SANB - Servizi Ambientali Nord Barese - per tenere pulita la via Francigena sul tratto Francigeno della direttrice traiana Corato - Bitonto.«Tante sono, in questi ultimi anni, le iniziative a piedi che organizziamo sulla via Francigena per sensibilizzare i cittadini a tenere puliti tratti extraurbani e urbani che si crede abbandonati a se stessi ma che in realtà vengono attraversati da chi viene dal nord Europa e Nord Italia. - spiega la presidente - La prima immagine del nostro territorio, nell'era dei cammini che costituiscono un nuovo modo di conoscere i luoghi, viaggia attraverso campagne e viali puliti e ordinati, così come le vie di centri abitati e, possibilmente, senza cattivi odori».L'impegno del Comitato è da sempre quello di monitorare continuamente il tratto Francigeno sia rinnovando la segnaletica lì dove non è visibile o è venuta meno - come fatto su Corato e Bitonto al fine di favorire un passaggio facile e ben segnalato per i pellegrini diretti verso Santa Maria di Leuca o Gerusalemme - segnalare agli Enti preposti, al Comune e alla Polizia Municipale la presenza di rifiuti, il più delle volte pesanti e ingombranti, e segnalare anche cani randagi, problema importante che, già un anno fa, ha richiesto l'intervento dei soggetti competenti su Andria.«Nella maggior parte dei casi l'azione dei volontari non è efficace né utile perché la rimozione di rifiuti pesanti e speciali dalle zone extraurbane spetta a personale autorizzato e specializzato e con mezzi appropriati. Abbiamo pazientemente atteso la riorganizzazione dei Servizi Ambientali Nord Baresi per attivare collaborazioni e proporre un continuo e periodico intervento dell'Azienda sul tratto Francigeno interessato, con il contributo dei Comuni che dovrebbero essere sostenuti da incentivi regionali per gli interventi extraurbani.Siamo dunque felici - aggiunge la Mintrone - di essere stati immediatamente accolti e ascoltati dall' amministratore avv. Toscano della Sanb e dal Direttore dott. Mastrorillo a cui ha fatto seguito un immediato e concreto inizio di sinergia sui territori interessati.La prima azione di intervento "Puliamo la via Francigena" è stata da noi svolta su Corato grazie al coinvolgimento degli stessi cittadini e degli operatori della SANB che hanno ripulito la piazzetta della Storica Chiesa di San Vito nel centro abitato. Sono in programma altre date su altri punti del tratto Francigeno.Prossimo appuntamento è su Bitonto, domenica 1 novembre, sul tratto Francigeno che include per motivi storici la Via Traiana, all'ingresso della città. Non è un evento, né una manifestazione, è un servizio - precisa - che offriamo e attiviamo in collaborazione col Comune di Corato, la SANB e con l'Associazione Fare Verde, con l'intento di sperimentare un intervento "pilota" riproducibile in altre Tappe Città Francigena.Per motivi di emergenza covid-19, e al fine di rispettare le prescrizioni di divieto assembramenti, la partecipazione dei volontari è chiusa al numero massimo di 12 persone che obbligatoriamente devono prendere contatti diretti entro venerdì ore 13.00 con il Comitato su whatsapp al numero 3473044414 per aderire e seguire le procedure di sicurezza anti-covid».