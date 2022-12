Sarà Vinicio Capossela l'artista di punta del Capodanno di piazza Cesare Battisti a Corato. Lo ha annunciato il Sindaco Corrado De Benedittis, assicurando: "Sarà una grande festa catartica, delirante, emozionante, l'ultimo passaggio di trasformazione, l'ultimo grande rito di questo dicembre 2022, di Verso Sud - Ecosistema Culturale".

L'evento è organizzato da Comune di Corato e Lavorare Stanca.

"Un grande appuntamento di piazza per accogliere degnamente il nuovo anno. Un grande artista per confermare la piazza di Corato come riferimento importante del nord barese. La proficua collaborazione con l'aps Lavorare Stanca, nel solco dell'ecosistema culturale Verso Sud, produce eccellenti risultati e per festeggiare la fine del 2022 regala alla città e non solo un artista di calibro internazionale. Un 31 dicembre certamente da ricordare quello che ci apprestiamo a viver" hanno dichiarato l'assessore alle politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone e l'assessore alle attività produttive, Concetta Bucci.