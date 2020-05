Violento litigio in abitazione, ferite due persone

Due persone sono finite in ospedale a seguito di un violento litigio verificatosi questa sera, intorno alle 21.30 in una abitazione in via Omodeo, a pochi passi dalla vicina piazza del Gallo.La lite sarebbe maturata in ambito familiare.Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il diverbio, poi sfociato in aggressione.È servito l'intervento dei sanitari del 118 per soccorrere le due persone coinvolte nel litigio, trasportate negli ospedali di Andria e Corato.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti di Polizia di Stato e di Polizia locale.Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti.