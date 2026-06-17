Vito Cannillo nuovo presidente dell’Associazione Imprenditori Coratini

43 anni, doppio passaporto (Italia e USA), newyorkese di nascita, coratino di sangue, Vito Cannillo è il nuovo presidente dell'A.I.C. Associazione Imprenditori Coratini. Dopo la laurea in economia e legislazione d'impresa alla Bocconi di Milano, Cannillo entra subito a far parte dell'azienda di famiglia, Forza Vitale Italia Srl, arrivando giovanissimo a dirigerla nel 2007 senza mai interrompere gli stretti legami con gli Stati Uniti d'America dove la sua azienda distribuisce oggi rimedi naturali prodotti a Corato.Forza Vitale infatti produce e commercializza da trent'anni in tutto il mondo, integratori nutraceutici e rimedi fitoterapici accanto ai quali si sono di recente affiancate specifiche linee in ambito cosmetico e sportivo. «Ringrazio sentitamente i colleghi imprenditori dell'A.I.C. per questo incarico» – ha dichiarato Vito Cannillo. «Continuerò quanto svolto egregiamente dal past president Claudio Amorese a cui sono grato per il proficuo e instancabile impegno profuso nello scorso mandato insieme ad un altro collega che ho l'obbligo di citare, Vincenzo Cifarelli. Il mio indirizzo è chiaro: essere portavoce delle istanze urgenti e ancora inascoltate dei colleghi imprenditori e spronare con un dialogo serrato e propositivo la nuova giunta comunale che mi auguro sia nominata quanto prima senza ulteriori ritardi. Questo sia il tempo dell'azione!».«Corato – continua Cannillo – occupa un ruolo di primissimo piano nell'economia regionale; è uno dei poli produttivi, agroalimentari e commerciali più importanti della regione e del Mezzogiorno. La nostra città è un pilastro del settore primario e dell'industria di trasformazione collocandosi stabilmente tra i centri con il maggior numero di grandi aziende e volume d'affari nella provincia di Bari. Non possiamo non tenerne conto perché alle nostre imprese si lega lo sviluppo e la tenuta della città».«In tal senso mi adopererò per far conoscere e valorizzare il nostro tessuto imprenditoriale anche agli stessi coratini e per chiedere, come già fatto come A.I.C. all'indomani dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale, incontri periodici con la giunta per programmare seriamente il futuro di Corato senza dimenticare il tema della sicurezza ormai spinoso non solo per le aziende ma anche e soprattutto per i nostri primi fondamentali e virtuosi partner e colleghi, ovvero negozi e commercianti. Per chi fa impresa, sicurezza, affidabilità e programmazione sono tutto e da qui dobbiamo ripartire. Il tempo delle soluzioni tampone, mi auguro sia concluso».Il nuovo consiglio direttivo dell'A.I.C. è così composto:Presidente: Vito CannilloConsiglieri: Claudio Amorese, Vincenzo Cifarelli, Fabio Cataldo, Alfonso Cialdella, Antonio Diaferia, Antonio D'Oria, Gaetano Fuzio, Vincenzo Labianca, Dario Lafasciano, Francesco Leone, Enzo Mastrodonato, Annalisa Pomarico, Vito Scaringella (Metronotte), Luciano Tarricone.Si riportano i nominativi delle altre cariche associative:Vice Presidente: Luciano Tarricone;Tesoriere Claudio Amorese;Direttore: Vincenzo CifarelliConsiglieri Delegati di Settore:Agricoltura: Enzo MastrodonatoIndustria: Alfonso CialdellaCommercio: Annalisa PomaricoServizi: Vito ScaringellaArtigianato: Francesco Leone