Attualità
Vito Cannillo nuovo presidente dell’Associazione Imprenditori Coratini
Eletto all’unanimità l’amministratore di Forza Vitale
Corato - mercoledì 17 giugno 2026 9.23 Comunicato Stampa
43 anni, doppio passaporto (Italia e USA), newyorkese di nascita, coratino di sangue, Vito Cannillo è il nuovo presidente dell'A.I.C. Associazione Imprenditori Coratini. Dopo la laurea in economia e legislazione d'impresa alla Bocconi di Milano, Cannillo entra subito a far parte dell'azienda di famiglia, Forza Vitale Italia Srl, arrivando giovanissimo a dirigerla nel 2007 senza mai interrompere gli stretti legami con gli Stati Uniti d'America dove la sua azienda distribuisce oggi rimedi naturali prodotti a Corato.
Forza Vitale infatti produce e commercializza da trent'anni in tutto il mondo, integratori nutraceutici e rimedi fitoterapici accanto ai quali si sono di recente affiancate specifiche linee in ambito cosmetico e sportivo. «Ringrazio sentitamente i colleghi imprenditori dell'A.I.C. per questo incarico» – ha dichiarato Vito Cannillo. «Continuerò quanto svolto egregiamente dal past president Claudio Amorese a cui sono grato per il proficuo e instancabile impegno profuso nello scorso mandato insieme ad un altro collega che ho l'obbligo di citare, Vincenzo Cifarelli. Il mio indirizzo è chiaro: essere portavoce delle istanze urgenti e ancora inascoltate dei colleghi imprenditori e spronare con un dialogo serrato e propositivo la nuova giunta comunale che mi auguro sia nominata quanto prima senza ulteriori ritardi. Questo sia il tempo dell'azione!».
«Corato – continua Cannillo – occupa un ruolo di primissimo piano nell'economia regionale; è uno dei poli produttivi, agroalimentari e commerciali più importanti della regione e del Mezzogiorno. La nostra città è un pilastro del settore primario e dell'industria di trasformazione collocandosi stabilmente tra i centri con il maggior numero di grandi aziende e volume d'affari nella provincia di Bari. Non possiamo non tenerne conto perché alle nostre imprese si lega lo sviluppo e la tenuta della città». «In tal senso mi adopererò per far conoscere e valorizzare il nostro tessuto imprenditoriale anche agli stessi coratini e per chiedere, come già fatto come A.I.C. all'indomani dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale, incontri periodici con la giunta per programmare seriamente il futuro di Corato senza dimenticare il tema della sicurezza ormai spinoso non solo per le aziende ma anche e soprattutto per i nostri primi fondamentali e virtuosi partner e colleghi, ovvero negozi e commercianti. Per chi fa impresa, sicurezza, affidabilità e programmazione sono tutto e da qui dobbiamo ripartire. Il tempo delle soluzioni tampone, mi auguro sia concluso».
Il nuovo consiglio direttivo dell'A.I.C. è così composto:
Presidente: Vito Cannillo
Consiglieri: Claudio Amorese, Vincenzo Cifarelli, Fabio Cataldo, Alfonso Cialdella, Antonio Diaferia, Antonio D'Oria, Gaetano Fuzio, Vincenzo Labianca, Dario Lafasciano, Francesco Leone, Enzo Mastrodonato, Annalisa Pomarico, Vito Scaringella (Metronotte), Luciano Tarricone.
Si riportano i nominativi delle altre cariche associative:
Vice Presidente: Luciano Tarricone;
Tesoriere Claudio Amorese;
Direttore: Vincenzo Cifarelli
Consiglieri Delegati di Settore:
Agricoltura: Enzo Mastrodonato
Industria: Alfonso Cialdella
Commercio: Annalisa Pomarico
Servizi: Vito Scaringella
Artigianato: Francesco Leone
Forza Vitale infatti produce e commercializza da trent'anni in tutto il mondo, integratori nutraceutici e rimedi fitoterapici accanto ai quali si sono di recente affiancate specifiche linee in ambito cosmetico e sportivo. «Ringrazio sentitamente i colleghi imprenditori dell'A.I.C. per questo incarico» – ha dichiarato Vito Cannillo. «Continuerò quanto svolto egregiamente dal past president Claudio Amorese a cui sono grato per il proficuo e instancabile impegno profuso nello scorso mandato insieme ad un altro collega che ho l'obbligo di citare, Vincenzo Cifarelli. Il mio indirizzo è chiaro: essere portavoce delle istanze urgenti e ancora inascoltate dei colleghi imprenditori e spronare con un dialogo serrato e propositivo la nuova giunta comunale che mi auguro sia nominata quanto prima senza ulteriori ritardi. Questo sia il tempo dell'azione!».
«Corato – continua Cannillo – occupa un ruolo di primissimo piano nell'economia regionale; è uno dei poli produttivi, agroalimentari e commerciali più importanti della regione e del Mezzogiorno. La nostra città è un pilastro del settore primario e dell'industria di trasformazione collocandosi stabilmente tra i centri con il maggior numero di grandi aziende e volume d'affari nella provincia di Bari. Non possiamo non tenerne conto perché alle nostre imprese si lega lo sviluppo e la tenuta della città». «In tal senso mi adopererò per far conoscere e valorizzare il nostro tessuto imprenditoriale anche agli stessi coratini e per chiedere, come già fatto come A.I.C. all'indomani dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale, incontri periodici con la giunta per programmare seriamente il futuro di Corato senza dimenticare il tema della sicurezza ormai spinoso non solo per le aziende ma anche e soprattutto per i nostri primi fondamentali e virtuosi partner e colleghi, ovvero negozi e commercianti. Per chi fa impresa, sicurezza, affidabilità e programmazione sono tutto e da qui dobbiamo ripartire. Il tempo delle soluzioni tampone, mi auguro sia concluso».
Il nuovo consiglio direttivo dell'A.I.C. è così composto:
Presidente: Vito Cannillo
Consiglieri: Claudio Amorese, Vincenzo Cifarelli, Fabio Cataldo, Alfonso Cialdella, Antonio Diaferia, Antonio D'Oria, Gaetano Fuzio, Vincenzo Labianca, Dario Lafasciano, Francesco Leone, Enzo Mastrodonato, Annalisa Pomarico, Vito Scaringella (Metronotte), Luciano Tarricone.
Si riportano i nominativi delle altre cariche associative:
Vice Presidente: Luciano Tarricone;
Tesoriere Claudio Amorese;
Direttore: Vincenzo Cifarelli
Consiglieri Delegati di Settore:
Agricoltura: Enzo Mastrodonato
Industria: Alfonso Cialdella
Commercio: Annalisa Pomarico
Servizi: Vito Scaringella
Artigianato: Francesco Leone